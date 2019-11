Auch Tschechien an EM dabei

Gruppe A: England (7:0 gegen Montenegro) und Tschechien (2:1 gegen Kosovo) qualifizieren sich für die EM.

Gruppe B: Portugal schlägt Litauen 6:0 und bleibt auf dem 2. Platz, einen Punkt vor Serbien (3:2-Sieg gegen Luxemburg).

Portugal schlägt Litauen 6:0 und bleibt auf dem 2. Platz, einen Punkt vor Serbien (3:2-Sieg gegen Luxemburg). Gruppe H: Die Türkei und Frankreich lösen das EM-Ticket.

Gruppe A: England mit Heim-Gala

Bereits ein Unentschieden hätte den Engländern zur Qualifikation für die EURO gereicht. Die «Three Lions» boten den Fans im Wembley Stadion beim 7:0-Sieg gegen Montenegro aber eine richtige Show. Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit 5:0. Die grosse Figur war Harry Kane. Dem Tottenham-Stürmer gelang ein Hattrick.

Tschechien kam gegen den Kosovo zu einem 2:1-Heimsieg und steht ebenfalls als EM-Teilnehmer fest. Atdhe Nuhiu schoss die Gäste auf Zuspiel von Ex-YB-Akteur Florent Hadergjonaj zwar in Führung. Alex Kral und Ondrej Celustka drehten dann aber die Partie. Für den Kosovo wäre es allerdings auch mit einem Sieg schwierig geworden. Zum Abschluss empfängt das Team von Trainer Bernard Challandes England, Tschechien ist zu Gast in Bulgarien. Der Kosovo hat nun noch die Chance, sich via Nations League für die EURO zu qualifizieren.

Gruppe B: Portugal und Serbien im Gleichschritt

Die Portugiesen verteidigten dank einem 6:0-Heimsieg über Litauen den 2. Platz hinter den bereits qualifizierten Ukrainern. Dabei konnte sich der amtierende Europameister einmal mehr auf Cristiano Ronaldo verlassen. Der Superstar steuerte 3 Treffer zum Kantererfolg bei.

Portugal liegt damit weiter einen Punkt vor Serbien, das Luxemburg zuhause 3:2 niederrang. Aleksander Mitrovic mit einem Doppelpack sowie Nemanja Radonjic trafen für das Heimteam. Gerson Rodrigues und David Turpel konnten für den Aussenseiter jeweils verkürzen. Zum Abschluss reisen die Portugiesen nach Luxemburg, Serbien empfängt die Ukraine.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 14.11.19, 22:40 Uhr