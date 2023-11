Legende: Der Weg an die EM wird steinig für Finnland und Joel Pohjanpalo. imago images/Newspix 24

Die Auslosung für die Playoffs in der EM-Qualifikation ist erfolgt. Dabei wurde Finnland dem schwierigen Pfad A zugewiesen. Um sich für die Endrunde im nächsten Sommer in Deutschland zu qualifizieren, müssten die Nordländer demnach zuerst Wales und dann wohl auch Polen bezwingen, das gegen das von Thomas Häberli gecoachte Estland klar favorisiert ist.

Playoffs Pfad A Box aufklappen Box zuklappen Halbfinal: Polen – Estland Wales – Finnland Final: Wales/Finnland – Polen/Estland (Wales oder Finnland haben Heimrecht)

Die Ukraine, die hinter England und Italien in der Quali-Gruppe C nur den dritten Platz belegte, dürfte es leichter haben. Zunächst trifft man in Pfad B auf Bosnien-Herzegowina. Bei einem Sieg wäre die letzte Hürde der Gewinner des Duells zwischen dem Schweizer Gruppengegner Israel und Island.

Playoffs Pfad B Box aufklappen Box zuklappen Halbfinals: Israel – Island Bosnien-Herzegowina – Ukraine Final: Bosnien-Herzegowina/Ukraine – Israel/Island (Bosnien-Herzegowina oder Ukraine haben Heimrecht)

04:24 Video Archiv: Ukraine verpasst direkte Quali gegen Italien Aus Sport-Clip vom 20.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden.

Im Pfad C waren die Begegnungen bereits bekannt. Die Halbfinals werden am 21. März, die Finals am 26. März 2024 gespielt.