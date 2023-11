Legende: Wie ursprünglich geplant wird hier gespielt Das Wassil-Lewski-Nationalstadion in Sofia. IMAGO / HMB-Media

2 Tage vor dem Spieltermin ist die drohende Absage der EM-Quali-Partie zwischen Bulgarien und Ungarn abgewendet worden. Wie der bulgarische Fussball-Verband (BFS) am Dienstag unter Berufung auf die Uefa mitteilte, findet die Begegnung doch wie ursprünglich geplant am Donnerstag im Wassil-Lewski-Stadion in Sofia statt – allerdings ohne Zuschauende.

Wegen angekündigter Proteste gegen den BFS-Präsidenten Borislaw Michailow war die Partie in die Stadt Plowdiw verlegt worden. Plowdiw sagte aber kurzfristig wegen eines Stadionumbaus ab. Mit der Entscheidung, das EM-Quali-Spiel doch in Sofia austragen zu lassen, wurde eine Absage des Spiels vermieden. Diese hätte ein 3:0-Sieg für Ungarn zur Folge gehabt – gleichbedeutend mit Ungarns fixer Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland.

00:36 Video Archiv: Bulgarien verliert in Sofia das Quali-Spiel gegen Litauen Aus Sport-Clip vom 14.10.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Gemäss dem bulgarischen Sportminister Dimitar Iliew müsse jemand zur Verantwortung gezogen werden, dass das Spiel ohne Fans ausgetragen werden muss: «Der Zauber des Fussballs liegt in der Verbindung zwischen Fans und Publikum», sagte Iliew.