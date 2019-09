Legende: Standen je 36 Mal im Einsatz für Gibraltar Joseph (l.) und Roy Chipolina. imago images

Eigentlich undenkbar: Joseph Chipolina schiesst Gibraltar im vergangenen Oktober zu den ersten beiden Pflichtspielsiegen – und muss am Folgetag wieder als Gefängniswärter arbeiten.

Zuvor hatte sich die Pflichtspielbilanz der Gibraltarer, die am Sonntagabend in Sion in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz antreten (ab 17:30 Uhr auf SRF zwei), folgendermassen gelesen:

22 Spiele

22 Niederlagen

107 Gegentore

5 erzielte Tore

Nach den beiden Siegen gegen Armenien (1:0) und Liechtenstein (2:1) war die Euphorie gross beim Zwergstaat: «Alle Insassen gratulierten mir. Sie hatten heftig gegen die Zellentüren geklopft, als ich die Tore erzielte», freute sich Joseph Chipolina.

Im Klub national top ...

Auch sein Cousin und Partner in der Innenverteidigung Roy Chipolina musste am nächsten Tag um 8 Uhr antraben. Er ist seit jeher Captain der Nationalmannschaft Gibraltars, arbeitet aber eigentlich als Zollbeamter.

Im Klub spielen die beiden ebenfalls in denselben Farben. Bei den Lincoln Red Imps sind Siege aber keine Ausnahme. Zumindest national, wo sie die letzten beiden Meistertitel holten.

... und international flop

Geht es über die Landesgrenze hinaus, sind die Red Imps jedoch wieder regelmässig chancenlos. In dieser Saison beispielsweise verloren sie in der Champions-League-Zwischenrunde gegen Feronikeli aus dem Kosovo (0:1) und in der 2. Runde der Europa League gegen Ararat-Armenia (1:2, 0:2).

In der Nationalmannschaft haben Roy und Joseph Chipolina seit der Aufnahme als Uefa-Mitglied 2013 je 36 von möglichen 40 Spielen bestritten. Die schönsten waren unbestritten die beiden Siege in der Nations League. Solche Erfolge wollen die Cousins in weiteren Pflichtspielen feiern – am liebsten bereits bei der Qualifikation zur EM 2020.

Qualifikation zur EM 2020 Gruppe D

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.09.2019, 20:10 Uhr