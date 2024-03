Georgien schafft in Tiflis ein kleines Fussballwunder und nimmt nach dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Griechenland erstmals an einer EM teil.

Ebenfalls erst im Elfmeterschiessen sichert sich Polen auswärts in Wales das EM-Ticket für Deutschland.

Die Ukraine entscheidet ihren Playoff-Final gegen Island für sich (2:1).

Georgien – Griechenland 0:0 n.V., 4:2 n.P.

Georgien hat in den Playoffs für die EURO im Sommer in Deutschland ein Fussballmärchen geschrieben. Die Mannschaft aus dem Kaukasus-Staat setzte sich in Tiflis gegen das favorisierte Griechenland überraschend durch und ist damit zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer EM dabei. Die Entscheidung fiel im Penaltyschiessen, wo dem griechischen Captain Anastasios Bakasetas und Georgios Giakoumakis die Nerven versagten. In der Verlängerung hatte Griechenlands Konstantinos Mavropanos mit einem Lattenkopfball die Führung verpasst. Im Nationalstadion von Tiflis brachen nach dem Penaltyschiessen alle Dämme: Die Fans stürmten den Platz, um ihre Helden zu feiern. Georgien trifft in Deutschland in der Gruppe F auf Portugal, Tschechien und die Türkei.

Ukraine – Island 2:1

Das Playoff-Trauma der Ukraine ist überwunden: Nachdem die WM in Katar noch knapp verpasst worden war, können die Osteuropäer die EM-Reise nach Deutschland planen. Wie bereits im Halbfinal gegen Bosnien-Herzegowina gelang im polnischen Exil in Breslau auch gegen Island die Wende vom 0:1 zum 2:1. Michailo Mudryk schoss die kriegsgebeutelte Nation mit seinem goldenen Treffer in der 84. Minute an die Endrunde. Albert Gudmundsson hatte Island in der ersten Halbzeit mit einer sehenswerten Einzelleistung in Führung geschossen, Girona-Stürmer Viktor Tsihankow nach dem Seitenwechsel ausgeglichen. Die EM-Gegner der Ukraine in der Gruppe E sind Belgien, Rumänien und die Slowakei.

02:18 Video Zusammenfassung Ukraine – Island Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Wales – Polen 0:0 n.V., 4:5 n.P.

Polen hat sich nach einer enttäuschenden Qualifikations-Gruppenphase mit lediglich Rang 3 hinter Albanien und Tschechien in extremis doch noch den letzten freien Platz an der EM gesichert. Das Team um Superstar Robert Lewandowski wird die Hammergruppe mit Frankreich, der Niederlande und Österreich ergänzen. Polen tat sich in Cardiff gegen Wales allerdings äusserst schwer und konnte nach einem 0:0 nach 120 Minuten erst im Penaltyschiessen jubeln. Während alle polnischen Schützen trafen, scheiterte Daniel James als fünfter walisischer Schütze an Wojciech Szczesny. Die Parade des Goalies bringt Polen nach 2008, 2012, 2016 und 2021 zum fünften Mal in Folge an eine kontinentale Endrunde. Wales, 2016 noch EM-Halbfinalist, war in den 120 Minuten davor einem Treffer näher gewesen. Captain Ben Davies’ Kopfballtor unmittelbar vor der Pause wurde aber wegen Offsides aberkannt.