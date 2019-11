Wer ist an der EURO fix dabei? Wer steht in den Playoffs?

In den 10 Qualifikations-Gruppen wurden 20 EURO-Startplätze vergeben.

Wales konnte sich als 20. und letzte Nation über die EM-Quali für die Endrunde qualifizieren.

Die 4 übrigen Plätze werden in den Playoffs im Frühling vergeben.

Gruppe A

England als Gruppensieger und Tschechien als Zweiter sind qualifiziert.

Gruppe B

Die Ukraine beendet die Gruppephase vor Portugal auf Platz 1.

Gruppe C

Deutschland (21 Punkte) setzt sich im Zweikampf um den Gruppensieg vor den Niederlanden (19 Punkte) durch.

Gruppe D

Die Schweiz hievte sich dank einem Kantersieg bei Aussenseiter Gibraltar im letzten Spiel auf den 1. Rang. Auch Dänemark qualifizierte sich dank einem 1:1-Remis bei Irland.

Gruppe E

Dank einem 2:0-Erfolg im «Finalspiel» um das EM-Ticket gegen Ungarn fährt Wales als Gruppenzweiter zum zweiten Mal in Serie an eine EM-Endrunde. Kroatien stand bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger fest.

Gruppe F

Spanien und Schweden hatten schon eine Runde vor Schluss die Positionen 1 und 2 fix bezogen.

Gruppe G

Die Entscheidung war bereits vor den letzten Partien zugunsten von Polen und Österreich gefallen.

Gruppe H

Alle Spiele sind absolviert – Frankreich und die Türkei fahren an die EURO 2020.

Gruppe I

Belgien (30 Punkte) und Russland (24 Punkte) waren die klar stärksten Teams der Gruppe.

Gruppe J

Neben dem ungeschlagenen Gruppensieger Italien reist Finnland erstmals an eine Endrunde.

4 Playoffs als letzte Chance

Im März 2020 bieten die Playoffs der Nations League weiteren 16 Mannschaften die Chance, sich die letzten 4 EURO-Tickets zu sichern. In 4 Vierergruppen werden jeweils 2 Halbfinals und 1 Finalspiel ausgetragen.

Diese Teams bestreiten die Playoffs:

Liga A: Island, Bulgarien/Israel/Ungarn/Rumänien*

Liga B: Bosnien, Slowakei, Irland, Nordirland

Liga C: Schottland, Norwegen, Serbien, Bulgarien/Israel/Ungarn/Rumänien*

Liga D: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weissrussland

*In einer Auslosung wird entschieden, welche der 4 Nationen (Bulgarien, Israel, Ungarn, Rumänien) den leeren Platz in Liga C füllen wird. Die anderen 3 Länder kommen in die Playoffs der Liga A.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 16.11.2019 22:35 Uhr