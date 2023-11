Legende: Pfeift erstmals in der EM-Qualifikation Esther Staubli. Keystone / Patrick B. Krämer

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Aserbaidschan und Schweden am Donnerstag ist fest in Schweizer Hand. Schiedsrichterin Esther Staubli wird die Partie im Tofik-Bachramow-Stadion in Baku leiten und damit zum ersten Mal ein A-Länderspiel der Männer arbitrieren. Als erste Schweizerin kommt sie zudem in der EM-Qualifikation der Männer zum Einsatz.

In der Hauptstad Aserbaidschans stehen der 44-jährigen Bernerin ihre langjährige Weggefährtin Susanne Küng und Jonas Erni assistierend zur Seite. Mit Mirel Turkes als viertem Offiziellem sowie Lukas Fähndrich als VAR und Lionel Tschudi als AVAR sind damit sechs Schweizer Schiedsrichterinnen bzw. Schiedsrichter gemeinsam im Einsatz.

Bei den Frauen ist Staubli seit zehn Jahren auf der internationalen Bühne präsent. 2013 pfiff sie zum ersten Mal an einer EM, zwei Jahre später leitete sie den Champions-League-Final und wurde erstmals für die WM aufgeboten. An der WM 2023 in Australien und Neuseeland pfiff sie drei Partien.