EM-Playoffs

Polen bezwingt Estland im Halbfinal der EURO-Playoffs mit 5:1 und darf weiter auf die EM-Teilnahme hoffen.

Im Final der Liga A treffen Lewandowski und Co. auf Wales, das Finnland mit 4:1 in die Schranken weist.

Ebenfalls weiter im Rennen um die letzten EM-Plätze sind die Ukraine, Island, Griechenland und Georgien.

Die klar favorisierten Polen zündeten vor über 50'000 Fans im Nationalstadion von Warschau gegen Estland schon früh den Turbo. Bereits in der 7. Minute landete eine Flanke des omnipräsenten Nicola Zalewski auf der Latte. 15 Minuten später konnten die polnischen Fans dann ein erstes Mal jubeln: Przemyslaw Frankowski liess sich alleine vor Arsenals 3. Torhüter Karl Hein nicht zweimal bitten und schob per Aussenrist zur Führung ein.

Paskotsi schwächt sein Team

Nur 5 Minuten später wurde die Aufgabe für die Mannschaft des Schweizer Trainers Thomas Häberli nochmals deutlich unangenehmer. GC-Verteidiger Maksim Paskotsi stoppte Zalewski bereits zum 2. Mal ohne Chance auf den Ball und musste schon nach 27 Minuten vorzeitig unter die Dusche.

01:41 Video Paskotsi sieht bereits in der 27. Minute Gelb-Rot Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Bis zur Pause konnte Estland das 0:1 zwar halten, doch in der 2. Halbzeit nutzten die Polen die numerische Überzahl dann konsequent aus. Piotr Zielinski, Jakub Piotrowski, ein Eigentor von Ex-FCZ-Verteidiger Karol Mets und Sebastian Szymanski sorgten zwischen der 50. und der 77. Minute für die deutliche 5:0-Führung. Martin Vetkal war kurz darauf mit dem einzigen estnischen Abschluss wenigstens noch für den Ehrentreffer besorgt.

Schliessen 00:53 Video Zielinski sorgt mit dem 2:0 für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:47 Video Piotrowski trifft sehenswert zum 3:0 Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:42 Video Vetkal erzielt den estnischen Ehrentreffer Aus Sport-Clip vom 21.03.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Playoff-Final gegen Wales

Im Final der EURO-Playoffs dürfte die Aufgabe für die Polen allerdings bedeutend schwieriger werden. Dort wartet mit Wales der EM-Halbfinalist von 2016. Die Waliser bezwangen in ihrem Halbfinal Finnland dank einem überzeugenden Auftritt mit 4:1.

In den Playoffs der Liga B duellieren sich im Final um einen EM-Platz Island und die Ukraine. Während die Ukraine das Spiel in Bosnien-Herzegowina dank einem späten Doppelschlag durch Roman Jaremtschuk (85.) und Artem Dowbyk (88.) drehte, setzten sich die Isländer in Budapest gegen Israel trotz frühem Rückstand mit 4:1 durch.

Die EM-Playoffs in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Halbfinals Turnier A: Wales – Finnland 4:1

Polen – Estland 5:1 Turnier B: Bosnien-Herzegowina – Ukraine 1:2

Israel – Island 1:4 Turnier C: Georgien – Luxemburg 2:0

Griechenland – Kasachstan 5:0

Der letzte Startplatz der EM-Endrunde in Deutschland wird zwischen Griechenland und Georgien ausgespielt. Griechenland führte gegen Kasachstan bereits nach 40 Minuten mit 4:0 und siegte letztlich mit 5:0. Georgien kam gegen Luxemburg zwischendurch zwar in Bedrängnis, setzte sich nach dem aberkannten Ausgleich der Gäste in Tiflis am Ende aber mit 2:0 durch.