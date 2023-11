In der EM-Qualifikation steht Italien vor einem Schlüsselspiel. Der Gegner am Freitag reisst alte Wunden auf.

Legende: Bringen sich für die EM-Quali in Form Die italienischen Fussballer. KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNIN

Italien zittert wieder einmal um seine Nationalmannschaft. Der amtierende Europameister muss fürchten, nach zwei verpassten Weltmeisterschaften nun auch bei der EM im nächsten Jahr in Deutschland nicht dabei zu sein.

Am Freitag geht es im mutmasslich vorentscheidenden Spiel im Olympiastadion von Rom gegen Nordmazedonien – ausgerechnet Nordmazedonien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Italien gegen Nordmazedonien am Freitag live ab 20:35 Uhr auf SRF zwei.

Böse Erinnerungen an Nordmazedonien

Das kleine Balkanland steht in der Fifa-Weltrangliste zwar nur auf Platz 66, ist für Italien aber fast schon so etwas wie ein Angstgegner.

Im Playoff-Turnier der Qualifikation für die WM in Katar waren die «Azzurri» an Nordmazedonien gescheitert – mit einer 0:1-Niederlage zuhause. Bislang gab es in vier Partien überhaupt nur einen Sieg. «Angst? Die treibt uns nur an», sagte Italiens Trainer Luciano Spalletti betont gelassen.

Legende: Fassungslosigkeit bei Italiens Domenico Berardi Nach der Blamage im März 2022 in der WM-Quali. IMAGO / ULMER Pressebildagentur

«Ein Sieg wäre ein schöner Vorteil»

Am Montagabend geht es dann am allerletzten Spieltag der Gruppe C im direkten Duell gegen den ärgsten Konkurrenten: die Ukraine. Immerhin: Noch hat es Spallettis Auswahl selbst in der Hand. Gelingt gegen Nordmazedonien ein Sieg, reicht am Montag ein Unentschieden.

Wird Italien an die EM fahren? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Trotz des Drucks auf Napoli-Meistertrainer Spalletti und seiner Equipe gab sich der 64-Jährige im Vorbereitungslager in Florenz lässig: «Ein Sieg im ersten Spiel wäre im zweiten Spiel ein schöner Vorteil», kommentierte er die Lage lakonisch.

Legende: «Angst? Das treibt uns nur an», ... ... sagt Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti. KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Zwei Neulinge, ohne Jungstar

Notfalls bliebe im März nächsten Jahres noch der Umweg über die Playoffs in der Nations League. Dann sind noch einmal drei Tickets zu vergeben. Das wollen die Italiener aber möglichst vermeiden. Und das mit frischem Blut: So figurieren Andrea Colpani (24) aus Monza und Andrea Cambiaso (23) von Juventus Turin im Aufgebot.

Verzichten müssen die Italiener hingegen auf einen ihrer Jungstars: Sandro Tonali, der im Sommer für mehr als 63 Millionen Euro von der AC Milan zum Premier-League-Club Newcastle United gewechselt war. Der 23-Jährige ist wegen seiner Verwicklung in den jüngsten Wettskandal für zehn Monate gesperrt.