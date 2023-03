Zum EM-Quali-Auftakt kommt es am Freitag in der Gruppe B gleich zum Knüller zwischen Frankreich und den Niederlanden.

Legende: Sind sie die künftigen Teamstützen Frankreichs? Goalie Mike Maignan (links), Mittelfeldmotor Aurélien Tchouaméni (rechts) und Stürmer Kylian Mbappé. IMAGO / Sipa USA

Etwas mehr als 3 Monate ist es mittlerweile her, als Frankreich ein Hattrick von Kylian Mbappé im WM-Final gegen Argentinien nicht zur Titelverteidigung reichte.

Viel Zeit zur Verarbeitung hatten die Franzosen nicht, Mbappé zum Beispiel stand bereits 10 Tage nach dem Endspiel in Katar wieder für Paris St-Germain auf dem Platz. Diese Woche nun hat sich die «Équipe tricolore» erstmals seit der dramatischen Penalty-Niederlage im Lusail Stadium wieder versammelt, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.

EM-Ticket nur Formsache

Am Freitag startet Frankreich in die EM-Qualifikation. Gleich zum Auftakt kommt es im Pariser Stade de France zum Topspiel gegen die Niederlande. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Irland, Griechenland und Fussballzwerg Gibraltar.

Ein Top-2-Platz und die damit verbundene direkte Qualifikation für die Endrunde im Sommer 2024 in Deutschland sollte für die Franzosen nur Formsache sein. «Les Bleus» verfügen noch immer über das wohl grösste Spieler-Potenzial nicht nur in Europa, sondern weltweit. Trainer Didier Deschamps hat die Aufgabe, dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen und jüngere, aufstrebende Spieler nach und nach an die Startelf heranzuführen.

Mbappé beerbt Lloris

Denn auch Frankreich steht vor einem Umbruch. Keinem radikalen, wie es zum Beispiel bei Italien in der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Und doch müssen einige Schlüsselpositionen neu besetzt werden. Weltmeister-Goalie und Captain Hugo Lloris hat nach der WM 2022 seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt.

Sein Nachfolger zwischen den Pfosten dürfte Mike Maignan von der AC Milan sein. Mit Mbappé hat Deschamps auch schon einen neuen Captain ernannt. «Kylian erfüllt alle Voraussetzungen, um diese Verantwortung zu übernehmen», so der Nationaltrainer. Denselben Entschluss wie Lloris fasste Abwehrchef Raphaël Varane. Auch Stürmer Karim Benzema, der keine gute Beziehung zu Deschamps hat, steht nicht mehr zur Verfügung.

Die EM-Qualifikation dürfte bei Frankreich den Startschuss eines 15-monatigen Castings markieren mit dem Ziel, dass Deschamps bis im Juni 2024 aus einer sehr grossen Auswahl die bestmögliche Formation gefunden hat.