Die Slowakei schlägt Island trotz Rückstand mit 4:2 und fährt an die EM 2024. Portugal und Luxemburg feiern ungefährdete Siege.

Die Slowakei qualifizierte sich dank einem 4:2-Heimerfolg über Island zum 3. Mal in Folge für eine Fussball-Europameisterschaft. Für die in der Gruppe J hinter Portugal an 2. Stelle klassierten Slowaken hätte ein Punkt gegen die Isländer genügt, um sich das EM-Ticket zu ergattern.

In Bratislava mutierte Lukas Haraslin vor vollen Rängen zur entscheidenden Figur. Der 27-jährige Flügelspieler sorgte kurz nach der Pause mit zwei ähnlichen Schlenzern in die rechte Ecke zum 3:1 (47.) respektive 4:1 (55.) für die Vorentscheidung. Andri Gudjohnsen, Sohn von Ex-Barça-Stürmer Eidur Gudjohnsen, verschönerte das Ergebnis mit seinem 2:4 eine Viertelstunde vor Schluss.

Für die Slowakei hatte es zu Beginn aber nicht optimal ausgesehen. In der 17. Minute ging Island durch einen Kopfball von Orri Oskarsson auf Flanke von Ex-FCZ-Spieler Victor Palsson überraschend in Front. Noch vor der Pause drehten Juraj Kucka und Ondrej Duda mittels Elfmeter innert 6 Minuten das Spiel zum 2:1.

Portugal mit Mini-Sieg in Liechtenstein

Für den schon qualifizierten Leader Portugal ging es zu Gast im Fürstentum Liechtenstein um (fast) nichts mehr. Eine Niederlage konnten sich Cristiano Ronaldo & Co. gegen den krassen Aussenseiter dennoch nicht erlauben. Bis zur Pause hielten sich die komplett unterlegenen Liechtensteiner schadlos. Dann, kurz nach Wiederanpfiff, eröffnete Ronaldo das Skore mit seinem 108. Pflichtspieltreffer für Portugal. Joao Cancelo stellte wenig später nach einem Fehler von Goalie Benjamin Büchel auf 2:0 (57.).

Missglückte Tabakovic-Premiere

Hertha-Torjäger Haris Tabakovic erlebte einen trostlosen Einstand für Bosnien-Herzegowina. Im unbedeutenden Spiel auswärts gegen Luxemburg gingen die Bosnier gleich mit 1:4 unter – schon das Hinspiel hatten sie gegen diesen Gegner mit 0:2 verloren. Tabakovic lief bis zur Halbzeit an der Seite von Miroslav Stevanovic auf, ehe der Servette-Akteur ausgewechselt wurde. Mit dem ersten Schuss auf das luxemburgische Gehäuse gelang Bosnien in der 94. Minute der Ehrentreffer, im direkten Gegenzug fiel das 4:1.