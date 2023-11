Legende: Auf zur EM 2024 Torschütze Ante Budimir ist mit Kroatien dabei. IMAGO / HANZA MEDIA

Kroatien kehrt in der EM-Quali-Gruppe D gegen Armenien auf die Siegerstrasse zurück und löst das EM-Ticket.

Wales kommt zuhause gegen die Türkei zu einem Remis, selbst ein Sieg hätte aber nicht gereicht.

In der Gruppe B feiert die Niederlande einen Kantersieg, während Frankreich von Griechenland überrascht wird.

Gruppe D: Kroatien ist an der EURO dabei

Kroatien – Armenien 1:0

In der letzten EM-Quali-Partie sprang der Vize-Weltmeister von 2018 doch noch auf den direkten EM-Zug auf. Dies dank einem knappen Arbeitssieg in Zagreb gegen Armenien – nach zuletzt zwei Niederlagen (gegen Wales und die Türkei) in Folge. Der Held des Abends war Osasunas Torjäger Ante Budimir, der kurz vor der Halbzeit mit Köpfchen für den einzigen Treffer zuständig war und damit erstmals in der EM-Quali für Kroatien traf.

00:42 Video Budimir sorgt gegen Armenien für die Differenz Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Wales – Türkei 1:1

Lange lag Wales zuhause gegen die bereits qualifizierte Türkei in Front. Doch selbst ein Sieg hätte den Walisern aufgrund von Kroatiens Heimerfolg nicht zur direkten Qualifikation gereicht. Neco Williams hatte das Heimteam nach sieben Minuten mit einem schönen Schlenzer in Führung geschossen. Yusuf Yazici traf in der 70. Minute mittels Penalty zum Ausgleich.

Für die EURO 2024 qualifizierte Teams Box aufklappen Box zuklappen Deutschland (Gastgeber)

Belgien

Frankreich

Portugal

Schottland

Spanien

Türkei

Österreich

England

Ungarn

Slowakei

Albanien

Dänemark

Schweiz

Rumänien

Niederlande

Serbien

Italien

Slowenien

Tschechien

Kroatien

Gruppe B: Frankreich mit erstem Punktverlust

Griechenland – Frankreich 2:2

Um ein Haar wäre Frankreich im letzten Spiel erwischt worden. Ein sehenswertes Weitschusstor von Youssouf Fofana eine Viertelstunde vor Schluss rettete den in dieser EM-Quali bislang makellosen Franzosen zumindest noch ein Remis. Nach den ersten 45 Minuten hatte die Equipe von Didier Deschamps dank einem Tor aus spitzem Winkel von Randal Kolo Muani (42.) mit einer Länge in Führung gelegen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Griechen in Athen das Spiel innert fünf Minuten zu ihren Gunsten. Sehenswert war insbesondere die Direktabnahme von Anastasios Bakasetas zum 1:1 in der 56. Minute.

Schliessen 00:45 Video Bakasetas trifft zum 1:1 und grätscht Betreuer um Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:30 Video Fofana gleicht für Frankreich aus der Distanz aus Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Gibraltar – Niederlande 0:6

Drei Tage nach der 0:14-Demontage in Frankreich traf Fussballzwerg Gibraltar auf die zweite in dieser Gruppe bereits für die EURO qualifizierte Nation. Gegen die Niederlande hatten die Gibraltarer im Hinspiel nur mit 0:3 verloren. Im Rückspiel an der Südküste Spaniens war der Bann nach zehn Minuten und Calvin Stengs' erstem von an diesem Abend drei Toren gebrochen. Vor dem Pausenpfiff folgten noch die Treffer zum 0:2 und 0:3. Nach Stengs' Doppelpack (50./62.) durfte sich zusätzlich Liverpool-Stürmer Cody Gakpo über ein Erfolgserlebnis freuen.