Die 3. EM-Quali der Ungarn in Serie ist nach dem 2:2 in Bulgarien in trockenen Tüchern.

Beim Spiel Aserbaidschan - Schweden kann sich die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli nicht über mangelnde Arbeit beklagen.

Spanien macht einen grossen Schritt Richtung Gruppensieg.

Gruppe G: Ungarn löst das EM-Ticket

Bulgarien – Ungarn 2:2

Lange Zeit sah es in Sofia so aus, als würde Ungarn wie tags zuvor die Schweiz die erste Chance auf das EM-Ticket auslassen. Die Magyaren gingen zwar 1:0 in Führung (10.) und wären auch nach dem Ausgleich in der 24. Minute noch für die EURO qualifiziert gewesen. Doch nach einem sehr gnädig gepfiffenen und durch Kiril Despodov verwandelten Penalty lagen die Gäste in der 79. Minute mit 1:2 in Rückstand. Aber Fortuna meinte es gut mit Ungarn. Die angezeigten 6 Nachspielminuten waren bereits abgelaufen, als Liverpool-Star Dominik Szoboszlai einen letzten Freistoss in den Strafraum trat. Dort fand er zwar keinen Kopf eines Mitspielers, dafür aber jenen von Alex Petkov, der den Ball zum 2:2-Ausgleich ins eigene Tor verlängerte. Danach war Schluss, die 3. EM-Quali der Ungarn in Serie Tatsache und der Jubel bei den Gästen entsprechend überschwänglich.

01:07 Video Dieser Treffer sichert Ungarn das EM-Ticket Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Gruppe F: Viel zu tun für Staubli

Aserbaidschan – Schweden 3:0

Die Partie in Baku hatte sportlich keinen Wert. Sowohl für Aserbaidschan als auch für Schweden ist der EM-Zug längst abgefahren (Belgien und Österreich haben sich die Tickets für die EURO gesichert). Aus Schweizer Sicht war die Partie dennoch speziell. Denn mit Esther Staubli arbitrierte erstmals eine Schweizerin ein EM-Qualifikationsspiel der Männer. Die 44-jährige Bernerin konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. In den ersten 6 Spielminuten traf das Heimteam zweimal, nach der Pause stellte Staubli Aserbaidschans Bahlul Mustafazade nach einem rüden Notbremsefoul vom Platz. Und kurz vor Schluss wurden die Schweizerin und ihr Team Zeuge, wie Emin Mahmudov fast aus der eigenen Platzhälfte für den herrlichen Schlusspunkt sorgte.

Estland – Österreich 0:2

Schliessen 02:29 Video Aserbaidschan – Schweden Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden. 01:19 Video Dropkick von der Mittellinie – Mahmudov trifft herrlich Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden. 00:52 Video Estland – Österreich Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Gruppe A: Spanien vor dem Gruppensieg

Zypern – Spanien 1:3

Spanien machte dank einem ungefährdeten Erfolg auf Zypern einen grossen Schritt zum Gruppensieg. Denn weil die ebenfalls bereits für Deutschland qualifizierten Schotten in Georgien nur 2:2 spielten, beträgt der Vorsprung der Iberer auf Rang 2 vor dem letzten Spiel 2 Punkte. Servette-Keeper Joël Mall musste bis zur 28. Minute bereits dreimal hinter sich greifen. Das 1:0 hatte der erst 16-jährige Lamine Yamal in gekonnter Manier erzielt. Eine Viertelstunde vor Schluss glückte Zypern immerhin noch der Ehrentreffer.

01:41 Video Zypern – Spanien Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Georgien – Schottland 2:2