Frankreich und England gewinnen in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar und Malta problemlos.

Spektakel-Partien gibt es in Nordmazedonien und in Lettland zu sehen.

In der Gruppe I gewinnt die Schweiz gegen Andorra mit 2:1.

Gruppe B: Frankreich erfüllt Pflicht

Gibraltar – Frankreich 0:3

Bereits früh in der Partie eröffnete Olivier Giroud das Skore. In der 3. Minute durfte Kingsley Coman völlig unbedrängt eine Flanke auf den sträflich allein gelassenen Giroud schlagen. Der französische Mittelstürmer nahm die Einladung dankend an und nickte zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause erhöhte dann Kylian Mbappé per Strafstoss. Bis zur 78. Minute passierte nicht mehr viel, ehe Gibraltar-Verteidiger Aymen Mouelhi das Spielgerät ins eigene Tor lenkte.

Griechenland – Irland 2:1

01:30 Video Zusammenfassung Griechenland – Irland Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Gruppe C: England gibt sich keine Blösse

Malta – England 0:4

Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate bekundete gegen Malta keine Probleme. Beim 4:0-Sieg erzielten die Engländer alle Tore in der ersten Hälfte. Der Malteser Ferdinando Apap traf unglücklich ins eigene Tor zum 1:0. Liverpools Trent Alexander-Arnold doppelte sehenswert nach, ehe Harry Kane mit dem 3:0 per Penalty den Deckel drauf machte. In der 2. Hälfte nahm Southgate dann diverse Kräfte vom Feld und sein Team verwaltete den Sieg mühelos. Der eingewechselte Callum Wilson besorgte mit seinem Strafstoss den 4:0-Schlusspunkt.

Schliessen 01:32 Video Zusammenfassung Malta – Nordmazedonien Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 00:37 Video Alexander-Arnold trifft sehenswert zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Nordmazedonien – Ukraine 2:3

Nach der ersten Hälfte sah Nordmazedonien wie der sichere Sieger aus. Per Doppelschlag gingen die «Roten Löwen» durch Tore von Enis Bardhi (31.) und Eljif Elmas (39.) in Front. Doch die Ukrainer gaben nicht auf und kamen ihrerseits zu einem Doppelschlag. Innert 6 Minuten glichen Ilya Zabarnyi (62.) und Yukhym Konoplya (67.) wieder aus. Als Nordmazedonien-Verteidiger Visar Musliu zum zweiten Mal den gelben Karton sah und somit vom Platz flog, drückten die Ukrainer auf den Sieg. Viktor Tsygankov traf in der 83. Minute zum viel umjubelten Siegtreffer für die Ukraine.

01:51 Video Zusammenfassung Nordmazedonien – Ukraine Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Gruppe D: Spätes Drama in Lettland

Lettland – Türkei 2:3

Grosser Jubel bei den Letten in der 94. Minute: Kristers Tobers erlöste die lettischen Fans mit seinem Tor zum 2:2. Allerdings war es mit der Partystimmung schnell wieder vorbei. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich schoss Irfan Can Kahveci den Siegtreffer für die Türkei. Zuvor hatte sich eine muntere Partie entwickelt. Die kämpferischen Letten liessen sich auch von einem zweimaligen Rückstand und einer roten Karte nicht entmutigen, wurden am Ende aber doch nicht belohnt.

00:56 Video Erst der Jubel, dann die Ernüchterung für Lettland Aus Sport-Clip vom 16.06.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Wales – Armenien 2:4

Gruppe H: Dänemark im Glück

Dänemark – Nordirland 1:0

Beinahe wäre der Mini-Sieg der Dänen noch in Gefahr geraten, doch dank des VARs retteten die Skandinavier das 1:0 über die Zeit. Callum Marshall traf für die Nordiren in der 95. Minute zum vermeintlichen 1:1. Vermeintlich, weil Charles Dion im Abseits stand. Zwar berührte dieser den Ball nicht, griff aber trotzdem ins Spiel-Geschehen ein, indem er Kasper Schmeichel im Tor der Dänen die Sicht nahm. Den Siegtreffer für Dänemark schoss Jonas Wind in der 47. Spielminute.

Finnland – Slowenien 2:0

San Marino – Kasachstan 0:3