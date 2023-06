England bekundet gegen Nordmazedonien überhaupt keine Probleme und gewinnt gleich mit 7:0.

Frankreich müht sich lange gegen Griechenland ab. Am Schluss ist es Mbappé, welcher die Entscheidung bringt.

In der Gruppe I kommt die Schweiz gegen Rumänien nicht über ein 2:2 hinaus.

Gruppe B: Frankreich entkommt Unentschieden knapp

Frankreich – Griechenland 1:0

Wer sonst als Kylian Mbappé rettete Frankreich die 3 Punkte? Gegen wacker verteidigende Griechen benötigte allerdings auch der Superstar etwas Glück: Nachdem Konstantinos Mavropanos im Stile eine Kung-Fu-Kämpfers Antoine Griezmann niedergestreckt hatte, scheiterte der Stürmer noch am glänzend reagierenden Odisseas Vlachodimos. Da allerdings der unglücklich agierende Mavropanos zu früh in den Strafraum gelaufen war, erhielt Mbappé nochmals einen Versuch. Diesen zimmerte er unhaltbar in die Maschen. Für Mavropanos sollte es allerdings noch schlimmer kommen. Im Laufduell mit Randal Kolo Muani setzte er als letzter Mann seinen Körper zu sehr ein und sah glatt Rot. In Unterzahl konnten die Griechen dann nichts mehr am 1:0-Endstand ändern.

Irland – Gibraltar 3:0

Gruppe C: England demontiert Nordmazedonien

England – Nordmazedonien 7:0

Harry Kane und Bukayo Saka wollte gegen Nordmazedonien fast alles gelingen. Saka traf beim 5:0-Sieg gleich dreifach. Das Skore eröffnete allerdings Captain Kane. In der 29. Minute stand der Stürmer dort, wo er zu stehen hat und schoss völlig freistehend das 1:0. Danach begann die «Saka-Show». Der Spieler von Arsenal erhielt an der Ecke des 5-Meter-Raums den Ball und zimmerte diesen in den Netzhimmel der Nordmazedonier. Beim 3:0 war es dann wieder Kane, welcher den Ball tief in der Hälfte des Gegners abfangen konnte. Via Jordan Henderson gelangte der Ball zu Marcus Rashford, welcher ohne Probleme zum 3:0 einschob. Für das 4:0 war dann wieder Saka zuständig. Der Youngster traf in der 47. Minute herrlich von der Strafraumkante, nur um 4 Minuten später der Hintermannschaft von Nordmazedonien zu enteilen und zum 5:0 einzuschieben. Kurz darauf war für Saka der Arbeitstag zu Ende – Phil Foden ersetzte ihn. Kalvin Phillips stellte in der 64. Minute auf 6:0. Den toremässigen Schlusspunkt setzte dann wieder Kane, welcher per Penalty zum 7:0-Endstand traf.

Ukraine – Malta 1:0

3 Tage nach dem spektakulären Sieg gegen Nordmazedonien bekleckerte sich die B-Elf der Ukraine nicht gerade mit Ruhm. Beim 1:0-Mini-Sieg über Malta benötigte die Mannschaft von Trainer Serhij Rebrow einen Elfmeter in der 72. Minute. Wiktor Tsihankow übernahm die Verantwortung und bescherte der Ukraine den Sieg.

Gruppe D: Wieder späte Enttäuschung für Lettland

Armenien – Lettland 2:1

Nachdem es beim 2:3 gegen die Türkei ein spätes Drama gegeben hatte, setzte es für die Letten auch in Armenien eine späte Niederlage ab. In der 89. Minute prallte Kristers Tobers im eigenen Strafraum der Ball in die Hand. Der Unparteiische Peter Kralovic zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Der Armenier Tigran Barseghyan verwandelte den fälligen Elfmeter souverän in der rechten unteren Torecke zum späten 2:1-Sieg.

Türkei – Wales 2:0

Gruppe H: Finnland mit Kantersieg – Kasachstan überrascht

Finnland – San Marino 6:0

Gegen Fussballzwerg San Marino bekundete die finnische Mannschaft keine Mühe. Besonders ein Akteur spielte sich in den Vordergrund. Der in der 61. Minute gekommene Daniel Hakans erzielte nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung den Treffer zum 3:0. Hakans spielte sich in einen Rausch und nur 9 Spielminuten nach seinem ersten Treffer machte er mit dem 4:0 und 5:0 seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Am Ende gewannen die Finnen mit 6:0.

Nordirland – Kasachstan 0:1

Kasachstan tat es schon wieder: Nach den Siegen gegen Dänemark und San Marino gewinnen die Osteuropäer auch in Nordirland. Abat Aymbetov dribbelte sich in der 88. Minute übers halbe Feld und hatte am Ende noch genügend Kraft, um das Spielgerät am nordirischen Torhüter Bailey Peacock-Farrell vorbei im Tor unterzubringen. Die vielumjubelte Führung liessen sich die Kasachen in der Folge nicht mehr nehmen.

Slowenien – Dänemark 1:1

