Kroatien gewinnt in der EM-Quali-Gruppe D in Lettland 2:0 und liegt neu 2 Punkte vor Wales, das in Armenien nur 1:1 spielt.

Gruppe D: Kroatien

Lettland – Kroatien 0:2

Die Kroaten haben die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland in den eigenen Händen. Im Fernduell mit Wales um den 2. Platz in der Gruppe D hinter der bereits qualifizierten Türkei feierte der WM-Dritte am Samstag in Lettland einen 2:0-Sieg. Lovro Majer (7.) und Andrej Kramaric (16.) sorgten mit ihren Toren früh für die Differenz. Dank dem Sieg liegt Kroatien eine Runde vor Schluss 2 Punkte vor den Walisern. Mit einem Heimsieg zum Abschluss gegen Armenien ist die EM-Teilnahme perfekt.

Armenien – Wales 1:1

Wales kann das EM-Ticket derweil nicht mehr aus eigener Kraft holen. Die Mannschaft von Robert Page kam in Jerewan gegen Armenien nicht über ein 1:1 hinaus. Nach einem frühen Gegentor durch Lucas Zelarayan (5.) kamen die Briten in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit durch ein Eigentor von Nair Tiknizyan zum Ausgleich. Bei einem Dreier hätten die Waliser mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die Türkei die Qualifikation perfekt machen können. Nun müssen sie auf einen Patzer der Kroaten gegen die Armenier hofen.