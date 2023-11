Mit 17 Jahren und 255 Tagen wurde Warren Zaïre-Emery nicht nur zum jüngsten Debütanten seit 1914, sondern auch gleich zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft. In der EM-Quali gegen Gibraltar wurde er von Trainer Didier Deschamps erstmals ins kalte Wasser geworfen.

Einzig Jean-Marie Barat, Julien Verbrugghe, Maurice Gastiger und Charles Wilkes waren bei ihren ersten Spielen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg noch jünger gewesen. Zaïre-Emery übertrifft auch Eduardo Camavinga, der 2020 mit 17 Jahren, 9 Monaten und 28 Tagen zu seinem ersten Einsatz kam.

Nach dem Tor die Auswechslung

Doch damit nicht genug: Der PSG-Akteur reihte sich gegen den bemitleidenswerten Fussballzwerg unter die Torschützen. Er traf in der 16. Minute zum 3:0. Dabei wurde er jedoch von Gibraltar-Verteidiger Ethan Santos rüde am Fuss getroffen. Das Debüt war für ihn damit vorzeitig wieder vorbei, er musste verletzt vom Platz. Santos sah nachträglich die rote Karte.

Legende: Glück und Pech in einem Bild Warren Zaïre-Emery erzielt das 3:0, wird aber beim Schuss hart am Fuss getroffen. Keystone/AP/Cole

Zaïre-Emery war 2014 in die Jugendabteilung von PSG gewechselt und hatte im August 2022 16-jährig bei den Profis debütiert. In der aktuellen Saison gehört der Mittelfeldspieler zum Stammpersonal. In der Champions League machte er mit 3 Vorlagen in 4 Spielen auf sich aufmerksam, in der Ligue 1 traf er in 11 Spielen 2 Mal.