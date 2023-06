Cristiano Ronaldo wahrt die weisse Weste Portugals in der EM-Quali und schiesst seine Farben im 200. Länderspiel auswärts zum 1:0-Sieg über Island.

Österreich bleibt in der laufenden Kampagne auch gegen Schweden ungeschlagen (2:0) und ist in der Gruppe F weiter Leader vor Belgien (3:0 in Estland).

Gruppe J: Ronaldo trifft im Jubiläumsspiel

Island – Portugal 0:1

Lange Zeit tat sich Portugal gegen kämpferische Isländer vor allem aus dem Spiel heraus schwer. Cristiano Ronaldo schien in seinem 200. Länderspiel für Portugal auf eine Nullnummer hinzusteuern. Doch in der 89. Minute war der 38-Jährige gegen Isländer, die nach einer gelb-roten Karte gegen Willum Willumsson nur noch zu zehnt waren, dann doch wieder zur Stelle: Er drückte den Ball nach einer Kopfballvorlage von Goncalo Inacio aus kurzer Distanz über die Linie. Der Treffer hielt auch der VAR-Überprüfung stand. Rekordspieler Ronaldo steht damit bei 123 Länderspieltoren – und Portugal bei 12 Punkten aus 4 Spielen und einem Torverhältnis von 14:0 in der EM-Quali.

01:15 Video Ronaldo trifft beim Jubiläum zum Sieg Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Bosnien-Herzegowina – Luxemburg 0:2

Zwei verheerende Abwehrfehler bei Bosnien-Herzegowina ermöglichten Luxemburg in Zenica einen überraschenden 2:0-Auswärtssieg. Gladbachs Jungtalent Yvandro Borges Sanches in der 4. und Daniel Sinani in der 74. Minute schlugen daraus Profit. Beim Stand von 0:1 vergaben die Gastgeber den Ausgleich vom Penaltypunkt aus. Auch in der 10-minütigen Nachspielzeit waren die Bosnier um Champions-League-Finalist Edin Dzeko zu keiner Reaktion mehr fähig. Servettes Miroslav Stevanovic spielte bei den Osteuropäern bis zur 72. Minute.

01:10 Video Bosnier schenken Luxemburg 2 Treffer Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Gruppe F: Österreich dank doppeltem Baumgartner

Österreich – Schweden 2:0

Bis zur 81. Minute parierte Robin Olsen im schwedischen Tor so ziemlich alles, was auf ihn geflogen kam. Und das war viel: Österreich war im Ernst-Happel-Stadion von Wien nach einer starken Anfangsphase der Gäste klar das bessere Team, scheiterte aber immer wieder am Schlussmann der Skandinavier. Erst Christoph Baumgartner brach 10 Minuten vor Schluss den Bann. Nach einem Distanzschuss von Florian Grillitsch liess Olsen für einmal abprallen, Baumgartner stand richtig und traf zum 1:0. In der 89. Minute machte der Hoffenheim-Legionär mit seinem zweiten Treffer alles klar. Die Österreicher um Trainer Ralf Rangnick sind damit weiter ungeschlagen Leader der Gruppe vor dem eigentlichen Favoriten Belgien.

04:17 Video Die Live-Highlights bei Österreich – Schweden Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Estland – Belgien 0:3

Gegen das von Thomas Häberli gecoachte Estland machte Romelu Lukaku für Belgien den Unterschied. Der Stürmer besorgte die Treffer zum 1:0 und 2:0 und blieb damit bis kurz vor Schluss weiter einziger Torschütze der «Roten Teufel» in der EM-Quali (6 Tore in 3 Spielen). Schliesslich trug sich mit Johan Bakayoko, der den 3:0-Endstand erzielte, doch noch ein anderer Spieler in die Torschützenliste ein. Matz Sels, der anstelle des wegen eines Knatschs um die Captainbinde vorzeitig abgereisten Thibaut Courtois im belgischen Tor stand, blieb ungeschlagen.

01:30 Video Zusammenfassung Estland – Belgien Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Gruppe A: Haaland gegen Mall zweimal erfolgreich

Norwegen – Zypern 3:1

In seinem 2. Länderspiel für Zypern ging Joël Mall erneut als Verlierer vom Platz. Der ehemalige Aarau- und GC-Goalie musste sich in Oslo unter anderem zweimal von Erling Haaland bezwingen lassen. Der Superstar traf zuerst vom Penaltypunkt zum 2:0 (56.) und doppelte vier Minuten später auf Pass von Martin Ödegaard zum 3:0 nach. Für Haaland waren es im 25. Länderspiel die Treffer 23 und 24. Norwegen gewann im 3. Spiel der EM-Quali zum ersten Mal.