Albanien kassiert auswärts gegen Moldawien zwar ein spätes 1:1, fährt aber dennoch an die EM 2024 in Deutschland.

Legende: Grenzenloser Jubel Albanien fährt an die EM 2024 in Deutschland. IMAGO / Sipa USA

Gruppe E: Remis reicht für das EM-Ticket

Moldawien – Albanien 1:1

Albanien hat sich (nach der EM 2016) zum 2. Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Dafür reichte dem Team des früheren brasilianischen Nationalspielers Sylvinho ein Unentschieden. In der Tabelle der Gruppe E können die Albaner lediglich noch von Tschechien vom 1. Rang verdrängt werden. Lange Zeit sah es in Chisinau gar nach Albaniens 5. Sieg im 7. Spiel aus, ehe Vladislav Baboglo mit seinem 1:1 in der 87. Minute das Stadion zum Beben brachte. In der 1. Halbzeit war Albanien nach einem Foul an Ex-YB-Spieler Taulant Seferi mittels Elfmeter durch Sokol Cikalleshi (25.) in Führung gegangen.

00:50 Video Seferi wird gefoult, Cikalleshi verwandelt vom Punkt Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Gruppe H: San Marino trifft erneut

Kasachstan – San Marino 3:1

Matchwinner beim 3:1-Heimsieg Kasachstans in der heimischen Astana Arena war Flügelspieler Islam Chesnokov. Der 23-Jährige brachte die Gastgeber mit seinem Doppelpack zum 2:0 (19./51.) im Alleingang auf die Siegerstrasse. Seine beiden wunderbaren Treffer aus der Distanz waren seine ersten überhaupt im Nationaldress. Auch speziell: San Marino traf erstmals seit Juni 2005 (!) zweimal nacheinander in einem EM-Quali-Spiel.

00:39 Video Chesnokov mit Doppelpack aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Finnland – Nordirland 4:0