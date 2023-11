Legende: Wollen auch am Dienstag jubeln Die Kroaten haben gegen Armenien alles in der eigenen Hand. Keystone/EPA/TOMS KALNINS

In einer schwierigen Qualifikationskampagne für die EM 2024 lief am Samstag für einmal alles nach dem Geschmack Kroatiens. Am Nachmittag patzte Wales auswärts beim 1:1 in Armenien und gab den Vorteil im Duell um Platz 2 und das direkte EM-Ticket aus der Hand. Die Kroaten nutzten wenige Stunden später die Gunst der Stunde und zogen dank einem 2:0 in Lettland an den zuvor punktgleichen Walisern vorbei.

Ein Sieg reicht sicher für EM-Ticket

Bei einem Sieg von Wales gegen Armenien wäre Kroatien am letzten Spieltag auf die Schützenhilfe der bereits qualifizierten Türken angewiesen gewesen. In den Direktduellen weisen die Briten nämlich die bessere Bilanz auf. Nun hat das Team von Zlatko Dalic sein Schicksal wieder in den eigenen Füssen. Mit einem Sieg zum Abschluss gegen Armenien ist Kroatien fix für die EURO qualifiziert.

Bei einem Unentschieden könnte Wales mit einem Erfolg gegen die Türkei noch vorbeiziehen. Der Druck auf die Kroaten ist also trotz den erfreulichen Resultaten am letzten Samstag weiterhin gross. Dass sie mit einer solchen Situation umgehen können, bewiesen sie in der EM-Qualifikation zuletzt im Jahr 2015.

Fernduell mit Norwegen gewonnen

Damals lag Kroatien in der Gruppe Gruppe H eine Runde vor Schluss 2 Punkte hinter den zweitplatzierten Norwegern. Nur mit einem Sieg zum Abschluss auf Malta bestand überhaupt noch Hoffnung.

Die Kroaten erfüllten die Pflicht, gewannen dank eines Treffers von Ivan Perisic 1:0. Weil Norwegen gleichzeitig beim bereits qualifizierten Italien nach einer Führung noch mit 1:2 verlor, war die Qualifikation der Kroaten Tatsache, die Skandinavier mussten in die Playoffs. Dieses Mal reicht ein kroatischer Sieg in jedem Fall.