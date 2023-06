Gheorghe Hagi ist die grösste Legende in Rumäniens Fussball. Mit der Nationalmannschaft nahm der heute 58-Jährige an je drei WM- und EM-Endrunden teil. 1994 führte er sein Land an der WM in den USA bis in den Viertelfinal, wo man Schweden erst im Penaltyschiessen unterlag. Auf Klub-Ebene spielte Hagi unter anderem für Real Madrid und den FC Barcelona. 2001 beendete er seine Karriere und war in der Folge als Trainer tätig.

Mit Hagi von der 3. Liga zum Meistertitel

Hagi, der auch als «Karpaten-Maradona» bekannt war, ist auch heute noch eine der prägenden Figuren im rumänischen Fussball. Seit vielen Jahren setzt er sich für den Nachwuchs ein. 2009 gründete er die Gheorghe Hagi Fussball Akademie. Daraus ging der Klub Viitorul Constanta hervor.

Als Gründer, Präsident und Trainer führte er Viitorul, das wegen der zahlreichen Spieler aus der Akademie den Spitznamen «Hagis Kinder» hatte, von der 3. in die höchste Liga. 2017 erreichte der steile Aufstieg des Klubs mit dem Meistertitel einen ersten Höhepunkt. 2021 fusionierte Viitorul mit Farul Constanta. Unter Trainer Hagi gewann der neu formierte Klub 2023 erstmals die Meisterschaft.

Legende: Leistet erfolgreiche Arbeit Gheorghe Hagi nach dem Gewinn des Meistertitels 2023 mit Farul Constanta. imago images/sport pictures-Razvan Pasarica

Nachwuchsförderung wird intensiviert

Hagis grosser Einsatz für den Nachwuchs hat über die Stadtgrenzen von Constanta hinaus Wirkung gezeigt. Dadurch inspiriert will der Staat die Fussball-Jugend mit 100 Millionen Euro fördern. Hagis Akademie kommt so unter anderem zu einem modernen Campus und mehr Profitrainern. Das Ziel ist, den seit vielen Jahren wenig erfolgreichen rumänischen Fussball wieder zur alten Stärke zu führen.

Hagis Einsatz trägt bereits Früchte: Mit Tudor Baluta, Cristian Manea und Florinel Coman standen am letzten Freitag beim 0:0 in der EM-Qualifikation gegen den Kosovo 3 Spieler aus Hagis Akademie in der Startaufstellung. Sie dürften auch am Montag gegen die Schweiz tragende Rollen einnehmen. Zusammen mit anderen jungen Spielern sollen sie die Nationalmannschaft in absehbarer Zukunft wieder an eine Endrunde führen.