Legende: Kompliziertes Verfahren Die Playoff-Gruppen wurden per Los ausgewählt. Freshfocus

Die Playoff-Paarungen für die Europameisterschaft 2020, in welchen die restlichen 4 Teilnehmer ermittelt werden, stehen fest.

Rumänien muss sich in der nominell stärksten Gruppe A im Halbfinal beim letztmaligen EM-Viertelfinalisten Island beweisen, während Ungarn auswärts auf Bulgarien trifft.

Die Playoffs gehen Ende März über die Bühne.

20 Teilnehmer der Europameisterschaften 2020 stehen bereits fest. Die restlichen 4 werden Ende März in einem Playoff-Format ermittelt. Dabei gibt es vier Pools mit jeweils vier Mannschaften, die unter sich den jeweiligen Sieger – und damit EM-Teilnehmer – ausmachen. Am Freitag wurden in Nyon die Gruppen und Halbfinal-Paarungen per Los zugeordnet:

Legende: Übersicht So sehen die Paarungen der Playoffs für die EURO 2020 aus. SRF

In der Gruppe A muss Rumänien in Island ran, während Bulgarien Ungarn empfängt. In der Gruppe B trifft Nordirland auf Bosnien und Herzegowina, die Slowakei muss sich zuhause gegen das in der Schweizer Gruppe gescheiterte Irland beweisen. Israel trifft in der Gruppe C auf Schottland, Serbien reist nach Norwegen. In der nominell schwächsten Gruppe D empfängt Georgien Weissrussland und Nordmazedonien den Kosovo, der auf dem Weg zu einer allfälligen EM zwei Mal auswärts ran müsste.

Warten bis Ende März

Die acht Sieger der Halbfinals, die am 26. März 2020 über die Bühne gehen werden, ermitteln den definitiven EM-Teilnehmer in vier Finalspielen fünf Tage später.

Als Losfee durfte Griechenlands Held der EM 2004, Angelos Charisteas, fungieren.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.11.2019, 20:10 Uhr