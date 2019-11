Portugal sichert sich Platz an EM

Gruppe B: Portugal ist dank einem 2:0 in Luxemburg an der EM dabei, Serbien hat das Nachsehen.

Gruppe A: Das bereits qualifizierte England schlägt den Kosovo auswärts 4:0.

Gruppe B: Der Titelverteidiger löst das Ticket

Als 17. Team löste Portugal das Ticket für die EM 2020. Am letzten Spieltag in der Gruppe B lieferte sich der amtierende Europameister ein Fernduell mit Serbien. Dank einem 2:0-Sieg in Luxemburg verteidigte Portugal den 2. Platz hinter der bereits qualifizierten Ukraine. Bruno Fernandes (39.) und Cristiano Ronaldo (86.) erzielten die Treffer.

Serbien spielte zum Abschluss zuhause 2:2 gegen die Ukrainer. Die Gastgeber führten dank Toren von Dusan Tadic und Aleksandar Mitrovic bis kurz vor Schluss. In der 93. Minute gelang Artem Besedin noch der Ausgleich. Allerdings hätte den Serben auch ein Sieg nicht geholfen. Immerhin bleibt ihnen als Sieger der Gruppe C4 der Nations League noch die Chance, sich über die Playoffs zu qualifizieren.

Für die EM qualifizierte Teams Portugal, Deutschland, Niederlande, Kroatien, Österreich, Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Frankreich, Türkei, Finnland, Schweden

Gruppe A: England mit klarem Sieg zum Abschluss

Die Entscheidungen um die EM-Tickets waren schon vor dem letzten Spieltag gefallen. Gruppensieger England feierte zum Abschluss der Qualifikation einen 4:0-Erfolg auswärts gegen den Kosovo. Harry Winks, Harry Kane, Marcus Rashford und Mason Mount waren erfolgreich.

Während England und Tschechien (0:1 in Bulgarien) an der EM dabei sind, hat der Kosovo als Sieger der Gruppe D3 der Nations League in den Playoffs noch eine Möglichkeit zur Qualifikation.

Gruppe H: Frankreich und die Türkei gewinnen

Die Franzosen und die Türken hatten die Qualifikation bereits am Donnerstag perfekt gemacht. In der letzten Runde gab es für beide Teams weitere Siege zu bejubeln. Corentin Tolisso und Antoine Griezmann schossen Frankreich zum 2:0-Sieg in Albanien. Die Türkei schlug Andorra auswärts dank 2 Toren von Enes Ünal ebenfalls 2:0.

