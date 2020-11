Nordmazedonien fährt dank einem 1:0 in Georgien im EM-Quali-Playoff erstmals in der Geschichte an eine Europameisterschaft.

Nach veritablen Hitchcock-Partien lösen auch Ungarn (gegen Island), Schottland (gegen Serbien) und die Slowakei (gegen Nordirland) das EM-Ticket 2021.

Für Georgien ist der Traum der 1. EM-Teilnahme geplatzt. Trotz viel Aufwand setzte es zuhause in den EM-Playoffs gegen Nordmazedonien eine 0:1-Niederlage ab. Goran Pandev schoss in der 56. Minute nach einer sehenswerten Kombination den einzigen Treffer im Duell der besten beiden Mannschaften aus der tiefsten Nations-League-Klasse.

Pandev festigte mit dem historischen Treffer seinen aussergewöhnlichen Status in der Heimat: Der 37-jährige Stürmer, der seit 19 Jahren fast durchgehend in Italien spielt, ist Mazedoniens Rekord-Internationaler (114 Spiele) und bester Torschütze (36). Ex-Lugano-Spieler Ezgjan Alioski spielte auf dem linken Flügel durch. Nordmazedonien bekommt es an der EM 2021 in der Gruppe C mit den Niederlanden, Österreich und der Ukraine zu tun.

Spannung bis zum Ende

In den 3 weiteren Partien kam es zu veritablen Krimis. Das Auswärtsteam lag jeweils bis mindestens zur 88. Minute mit 1:0 in Führung. Und immer gelang dem Gastgeber noch der Ausgleich: