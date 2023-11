Legende: Will seine Mannschaft in den Playoffs an die EM führen Polens Captain Robert Lewandowski. imago images/NurPhoto

Am Dienstag sicherte sich Kroatien dank einem 1:0-Sieg gegen Armenien als letzte Nation die direkte Qualifikation für die EURO 2024. Wales musste sich in der Gruppe D hinter den Kroaten mit Platz 3 begnügen. Der EM-Traum der Briten lebt aber noch weiter. Zusammen mit 11 anderen Teams sind sie für die Playoffs qualifiziert.

In 3 Gruppen kämpfen je 4 Länder in Halbfinal- und Finalspielen um die letzten Tickets. Dabei gibt es immer nur eine Partie ohne Rückspiel. Die 3 Sieger der Playoffs sind im Sommer an der Endrunde in Deutschland dabei. Die Halbfinals finden nächstes Jahr am 21. März statt, die Finals am 26. März.

01:23 Video Archiv: Kroatien holt sich gegen Armenien das EM-Ticket Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Aufgeteilt werden die Mannschaften aufgrund ihres Abschneidens in der Nations League 2022/23. Es gibt je einen Pfad für die League A, B und C. Die jeweiligen Gruppensieger der 3 Ligen sind bei den Playoffs dabei. Falls sich diese bereits qualifiziert haben, rückt die nächstbeste Mannschaft nach.

Polen wird von Estland gefordert

Aus League A der Nations League 22/23 haben sich nur Polen und Wales nicht direkt qualifiziert. Dieses Duo wird ergänzt mit Estland, der besten Mannschaft aus League D. Den 4. Platz nimmt einer der 3 besten Gruppen-Zweiten aus der League B ein, nämlich Finnland, die Ukraine oder Island. Wer aus diesem Trio in Pfad A spielen wird, wird am Donnerstag ausgelost.

Playoffs Pfad A Box aufklappen Box zuklappen Halbfinal: Polen – Estland Wales – Finnland/Ukraine/Island Final: Polen/Estland – Wales/Finnland/Ukraine/Island (Heimrecht im Final wird ausgelost)

Israel und Bosnien-Herzegowina sind als Gruppensieger in Pfad B gesetzt, hinzu kommt ein Duo aus den Gruppenzweiten Finnland, Ukraine oder Island. Die Finnen würden als bester Gruppenzweiter in jedem Fall gegen Bosnien-Herzegowina, den schlechteren der beiden Gruppensieger, spielen.

Playoffs Pfad B Box aufklappen Box zuklappen Halbfinals: Israel – Ukraine/Island Bosnien-Herzegowina – Finnland/Ukraine Final: Israel/Ukraine/Island – Bosnien-Herzegowina/Finnland/Ukraine (Heimrecht im Final wird ausgelost)

In Pfad C stehen mit Georgien, Griechenland, Kasachstan und Luxemburg die 4 Playoff-Teilnehmer fest.