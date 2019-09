Gruppe I: Belgien wahrt die weisse Weste.

Gruppe E: Bei Kroatien treffen 4 verschiedene Spieler, Gareth Bale bewahrt Wales vor einer Blamage.

Gruppe G: Österreich schenkt Lettland 6 Tore ein und profitiert von Polens Stolperer.

Gruppe I: Batshuayis Dosenöffner

5 Spiele, 15 Punkte. Belgien bleibt in der EM-Qualifikation weiterhin unantastbar und gab sich auch beim 4:0 in San Marino keine Blösse. Die «Roten Teufel» mussten sich indes in Geduld üben. Erst Michy Batshuayis Penalty kurz vor der Pause erfüllte die Aufgabe eines Dosenöffners.

Dries Mertens, Nacer Chadli und abermals Batshuayi sorgten nach dem Seitenwechsel für das klare Verdikt. Hinter Belgien folgt in der Tabelle der Gruppe I Russland, das mit dem 2:1 in Schottland den 4. Sieg feierte.

Legende: Doppeltorschütze Der Belgier Michy Batshuayi. Keystone

Gruppe E: Keine Probleme für Kroatien

Einen wichtigen Sieg errang Kroatien in der umkämpften Gruppe E, in welcher sich die ersten 4 Teams nach 4 Spielen allesamt innerhalb von 3 Punkten bewegen. Für den überlegenen Vizeweltmeister trugen sich beim 4:0 in der Slowakei 4 verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Wales kam zuhause gegen das noch punktelose Aserbaidschan zu einem glücklichen 2:1-Sieg und ist mit 6 Punkten wie die Slowakei Verfolger von Kroatien und Ungarn (je 9). Gareth Bale traf in der 84. Minute zum vielumjubelten Siegtor.

Gruppe G: Österreich kantert Lettland nieder

Österreich hat in der Gruppe G den Anschluss an Spitzenreiter Polen wieder hergestellt. Weil das Team um Robert Lewandowski überraschend in Slowenien 0:2 verlor, beträgt der Vorsprung auf die Franco-Foda-Equipe nur noch 3 Punkte. «Rot-Weiss-Rot» drückte zuhause gegen Lettland von Beginn weg aufs Gaspedal und feierte mit dem 6:0 einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Das schönste Tor gelang Marcel Sabitzer.

Sendebezug: SRF 3, Abendbulletin 6.9.2019, 22:06 Uhr