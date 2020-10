Für den Kosovo ist der Traum von der EM-Teilnahme vorbei. Die Mannschaft von Trainer Bernard Challandes unterlag in den Halbfinals der Playoffs Nordmazedonien 1:2.

Beim 0:1 war viel Pech dabei, als FCZ-Spieler Benjamin Kololli einen Schuss von Stefan Ristovski ins eigene Tor ablenkte. Zwar gelang dem in Langnau geborenen Florent Hadergjonaj in der 29. Minute der kuriose Ausgleich, 4 Minuten später brachte Darko Velkovski die Nordmazedonier aber wieder in Führung. Diesmal war der Kosovo zu keiner Reaktion fähig.

Haaland verpasst EM

Auch Erling Haaland und Norwegen verpassen die EM. Die Skandinavier verloren in einem spannenden Spiel gegen Serbien mit 1:2 nach Verlängerung. Sergej Milinkovic-Savic gelang ein Doppelpack. Schottland, die Slowakei und Nordirland setzten sich im Penaltyschiessen durch.

Die Resultate: