Frankreich müht sich in der Gruppe B der EM-Qualifikation in Irland zu einem 1:0-Sieg.

In der Gruppe F jubelt Österreich über den späten Siegtreffer gegen Estland.

Serbien entscheidet das Balkan-Duell mit Nachbar Montenegro in der Gruppe G knapp für sich.

Gruppe B:

Irland - Frankreich 0:1

Während 80 Minuten konzentrierte sich Irland fast ausschliesslich auf das Verteidigen. Erst in der Schlussphase meldete sich der Underdog gegen das übermächtig scheinende Frankreich auch in der Offensive an. Und tatsächlich kam der Favorit noch ins Straucheln. Besonders in der Luft stellte Irland den WM-Finalisten von Katar vor Probleme. In der 90. Minute jubelte ein Grossteil der Fans in Dublin bereits über das vermeintliche 1:1, doch Frankreich-Goalie Mike Maignan wehrte den Kopfball von Nathan Collins mit einem sehenswerten Hechtflug noch ab.

00:43 Video Frankreich-Goalie Maignan hext seine Farben zum Sieg Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Und so retteten «Les Bleus» den knappen Vorsprung doch noch über die Zeit. Für den einzigen Treffer der Partie hatte Benjamin Pavard in der 50. Minute gesorgt. Der Bayern-Verteidiger antizipierte ein irisches Zuspiel richtig und hämmerte den Ball aus 18 Metern unter das Gebälk.

00:43 Video Pavard zimmert den Ball unter die Latte Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Niederlande – Gibraltar 3:0

Nach dem diskussionslosen 0:4 in Frankreich kam den Niederländern das Duell mit Gibraltar gerade recht. «Oranje» vermochte zwar auch gegen den Fussballzwerg nicht restlos zu überzeugen, dennoch reichte es zu einem problemlosen 3:0-Heimsieg. Für die Tore sorgten Memphis Depay vor und zweimal Nathan Aké nach der Pause.

Gruppe F:

Österreich – Estland 2:1

Wie Frankreich steht auch Österreich nach 2 Spielen mit 6 Punkten da. In Linz biss sich das Heimteam gegen Estland aber lange die Zähne aus. Die Balten mit dem Schweizer Trainer Thomas Häberli führten bis in die 68. Minute mit 1:0, doch Österreich drehte die Partie noch. Erst traf Florian Kainz zum Ausgleich, ehe Michael Gregoritsch die Gastgeber mit dem 2:1 in der 88. Minute jubeln liess. Ebendieser Gregoritsch hatte in der 1. Halbzeit beim Stand von 0:0 noch einen Elfmeter verschossen.

Schweden – Aserbaidschan 5:0

Seine ersten Punkte holte am Montag Schweden. Emil Forsberg sorgte gegen Aserbaidschan in der 38. Minute für den «Dosenöffner». Nach der Pause war die Gegenwehr der Gäste gebrochen, in den letzten 25 Minuten erzielten die Schweden 4 weitere Treffer.

00:32 Video Balajew verhindert mit allem, was er hat, das 0:2 Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Gruppe E:

Polen – Albanien 1:0

In Warschau spielte sich die entscheidende Szene in der 41. Minute ab. Zwar landete Jakub Kaminskis gekonnter Schlenzer nur am weiten Pfosten. Karol Swiderski stand jedoch goldrichtig, um den Abpraller zum 1:0 zu verwerten.

Moldawien – Tschechien 0:0

Gruppe G:

Montenegro - Serbien 0:2

Montenegro hielt in Podgorica lange mit Serbien mit, brachte das torlose Remis jedoch nicht über die Ziellinie. In der 78. Minute verwertete Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic eine schöne Vorarbeit von Filip Mladenovic zum verdienten 1:0. Die Montenegriner warfen im Anschluss alles nach vorne, kassierten nach einem Konter wiederum durch Vlahovic jedoch noch das 0:2.

Ungarn – Bulgarien 3:0