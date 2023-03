Legende: Er zeigt's an: Zwei Tore hat er erzielt Joselu bei seinem Länderspieldebüt Keystone/Manu Fernandez

Spanien startet dank 2 Toren von Joselu mit einem 3:0-Sieg gegen Norwegen in die EM-Qualifikation 2024.

Kroatien führt gegen Wales bis zur 93. Minute, muss dann aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Ebenfalls Siege gibt es für Schottland (gegen Zypern) und die Türkei (gegen Armenien).

Gruppe A: Spanien dreht spät auf

Spanien – Norwegen 3:0

Die norwegische «Hiobsbotschaft» war bereits Tage zuvor bekanntgeworden: Superstar Erling Haaland verpasst die EM-Quali-Auftaktpartien wegen Adduktorenproblemen. Gegen Spanien durfte der Underdog trotzdem zumindest bis zur 84. Minute auf einen Punktgewinn hoffen. Dann erhöhte Joselu bei seinem Länderspiel-Debüt aber im Alleingang innert 2 Minuten von 1:0 auf 3:0. Erst war der 32-Jährige per Kopfball erfolgreich, dann traf er nach einem Abpraller bei Norwegens Torhüter Orjan Nyland. Dani Olmo hatte die Westeuropäer bereits in der 13. Minute in Führung geschossen.

Schottland – Zypern 3:0

Ebenfalls einen gelungenen EM-Quali-Auftakt erlebte die schottische Nationalmannschaft. Gegen Zypern gewann das Team von Coach Steve Clark klar mit 3:0. Doch lange präsentierte sich die Partie ausgeglichen, bis zur 87. Minute lag Zypern nur mit 0:1 zurück. Scott McTominay sorgte mit einem späten Doppelpack für klare Verhältnisse. Der Mittelfeldspieler von Manchester United traf erst aus kurzer Distanz (87.), ehe er nach Vorarbeit von Liverpools Andrew Robertson nur noch einzuschieben brauchte (90.+3).

Gruppe D: Wales mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit

Kroatien – Wales 1:1

Dem WM-Halbfinalisten Kroatien entglitt der Auftaktsieg gegen Wales in der 3. Minute der Nachspielzeit. Das Team um Captain Luka Modric führte in Split dank eines Treffers von Andrej Kramaric nach einer halben Stunde lange – bis Nathan Broadhead spät ausglich für die Waliser, die ihre Ära nach Gareth Bale einläuteten.

Armenien – Türkei 1:2

Die Türkei gewann in Armenien mit 2:1. Allerdings mussten die Gäste einem Rückstand hinterherlaufen. In der 10. Minute traf Ozan Kabak das eigene Tor. Nach dem Ausgleich in der 1. Halbzeit durch Orkun Kökcü (35.) von Feyenoord Rotterdam traf Kerem Aktürkoglu (64.) von Galatasaray Istanbul zum 2:1.