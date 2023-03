Schottland schlägt Spanien in der EM-Qualifikationsgruppe A zuhause mit 2:0.

Norwegen muss sich in Georgien mit einem 1:1 begnügen.

In der Gruppe D fahren Kroatien (2:0 in der Türkei) und Wales (1:0 über Lettland) jeweils 3 Punkte ein.

Gruppe A

Schottland – Spanien 2:0

Erstmals seit über 38 Jahren hat Schottland gegen Spanien wieder einen Sieg feiern können. Mittelfeldspieler Scott McTominay erzielte aus der Distanz beim 2:0 beide Tore für die Gastgeber (7./51.). Schon im Auftaktspiel gegen Zypern hatte der Akteur von Manchester United doppelt getroffen. Spaniens neuer Coach Luis de la Fuente nahm im Vergleich zum Norwegen-Spiel gleich 8 Wechsel vor – und kassierte dann die erste Niederlage seiner Amtszeit. Dies trotz zahlreicher Chancen seines Teams, das nun 3 Punkte hinter Leader Schottland zurückliegt.

Georgien – Norwegen 1:1

Die erneut ohne Erling Haaland angetretenen Gäste gingen in Batumi dank einem Tor von Alexander Sörloth in Führung. Der Stürmer von Real Sociedad traf nach einer Viertelstunde. Georgien glich durch Georges Mikautadze vom Ligue-2-Klub Metz in der 61. Minute aus. Norwegen, das sich erst einmal (2000) für eine EM qualifizieren konnte, hatte am Samstag das Auftaktspiel der EM-Quali in Spanien mit 0:3 verloren.

01:05 Video Georgien erkämpft sich Remis gegen Norwegen Aus Sport-Clip vom 28.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Gruppe D

Türkei – Kroatien 0:2

WM-Halbfinalist Kroatien korrigierte den halben Fehltritt aus dem Heimspiel gegen Wales (1:1) mit dem Sieg in der Türkei. Mateo Kovacic erzielte in Bursa beide Tore zum 2:0-Sieg. Es waren seine Treffer 4 und 5 im 93. Länderspiel. Vor dem Anpfiff hatten die türkischen Zuschauerinnen und Zuschauer ihre verstorbenen Landsleute, die der schweren Erdbeben-Katastrophe Anfang Februar zum Opfer gefallen waren, mit einer grossen Choreografie gewürdigt.

01:44 Video Türkei – Kroatien: Zusammenfassung Aus Sport-Clip vom 28.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Wales – Lettland 1:0

Kieffer Moore war in der 41. Minute einziger Torschütze der Partie Wales – Lettland in Cardiff. Der Sieg für das Team von Coach Rob Page ging völlig in Ordnung, hatten die Gastgeber doch ein klares Chancenplus. Damit führen Wales und Kroatien die Gruppe D einen Punkt vor der Türkei an. Vor der Partie war die zurückgetretene walisische Stürmerikone Gareth Bale feierlich verabschiedet worden.