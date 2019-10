Gruppe C: Deutschland und die Niederlande im Gleichschritt.

Deutschland und die Niederlande im Gleichschritt. Gruppe I: Russland macht die Teilnahme an der EURO 2020 mit einem souveränen Auftritt auf Zypern perfekt.

Russland macht die Teilnahme an der EURO 2020 mit einem souveränen Auftritt auf Zypern perfekt. Gruppe E: Ungarn feiert wichtigen Mini-Sieg gegen Aserbaidschan.

Ungarn feiert wichtigen Mini-Sieg gegen Aserbaidschan. Gruppe G: Polen schafft die EM-Quali vorzeitig, Österreich steht kurz davor.

Gruppe C: Deutschland dank Gündogan, Niederlande dank Wijnaldum

Emre Can erwies Deutschland mit einer Notbremse in der 12. Minute einen Bärendienst. Die DFB-Equipe liess sich vom Platzverweis aber nicht aus der Ruhe bringen. Allerdings brauchten die Deutschen etwas Glück, um in Estland auf die Siegerstrasse einzubiegen. Ilkay Gündogan traf innert 6 Minuten doppelt, beide Male wurde sein Schuss noch entscheidend abgelenkt (51./57.). Timo Werner machte in der 71. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Bereits zuvor hatten die Niederlande ihre Pflichtaufgabe erfüllt. In Weissrussland sorgte Liverpools Georginio Wijnaldum mit einem Doppelpack (32./41.) für eine 2:0-Pausenführung. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Stanislav Dragun (54.) reichte es dem Underdog nicht.

Damit belegen die Niederlande und Deutschland mit 15 Punkten die ersten beiden Ränge in der Gruppe C. Die spielfreien Nordiren liegen mit 12 Zählern ebenfalls noch im Rennen um ein EM-Ticket.

Gruppe I: Russland fegt Zypern 5:0 vom Platz

Ein Punkt hätte Russland auf Zypern zur vorzeitigen Qualifikation für die EURO 2020 gereicht. Doch die Russen verzichteten auf jegliches Taktieren und liessen den Insulanern keine Chance. Bereits zur Pause lag der WM-Gastgeber von 2018 durch Tore von Denis Tscheryschew (9.) und Magomed Ozdojew (22.) mit 2 Längen vorne. In den Schlussminuten sorgten Artjom Dsjuba (79.), Alexander Golowin (89.) und nochmals Tscheryschew (92.) für den 5:0-Endstand. Nach dem 7. Sieg im 8. Quali-Spiel steht Russland vorzeitig als Endrunden-Teilnehmer fest.

Gruppe E: Ungarn wahrt Chance auf EM-Teilnahme

Offen ist das Rennen in der Gruppe E. Ungarn feierte zuhause einen 1:0-Minisieg über Aserbaidschan. Mihaly Korhut erzielte den goldenen Treffer schon nach 10 Minuten. Mit 12 Punkten aus 7 Partien sind die «Magyaren» weiterhin im Rennen um einen Platz an der Endrunde 2020. Aktuell liegt Ungarn auf Gruppenrang 2.

Nach einem 1:1 zuhause gegen Vizeweltmeister Kroatien kann Wales die Endrunde nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Die Kroaten bleiben mit 14 Punkten an der Spitze, müssen sich mit der definitiven Qualifikation aber noch gedulden.

Gruppe G: Österreich mit einem Bein an der EURO

Die Chancen stehen gut, dass Österreich im kommenden Jahr an die EM fährt. Der Treffer von Aussenverteidiger Stefan Posch in der 21. Minute reichte dem Team von Trainer Franco Foda zum 1:0-Erfolg in Slowenien.

Zudem erhielten die Österreicher Schützenhilfe von Polen. Der Tabellenführer gewann gegen Nordmazedonien mit 2:0. Die Polen sind mit 19 Punkten nicht mehr aus den Top 2 zu verdrängen. Österreich liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Der Vorsprung auf Slowenien und Nordmazedonien beträgt 2 Spieltage vor Schluss 5 Punkte.

Sendebezug: Radio SRF 1, Nachrichten, 12.10.2019, 23:00 Uhr