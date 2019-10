Gruppe J: Italien schlägt Griechenland zuhause 2:0 und löst das Ticket für die EURO im kommenden Jahr.

Italien folgt Belgien

Im Vorfeld des Spiels gegen Griechenland hatte in Italien vor allem die Farbe des Trikots für grossen Gesprächsstoff gesorgt. Statt traditionell in Blau spielten die Italiener ganz in Grün – «Squadra Verde» statt «Squadra Azzurra» also. Doch auch im neuen Look riss die Erfolgsserie von Italien nicht ab.

Mit einem 2:0-Sieg in Rom über Griechenland löste Italien das Ticket für die EURO 2020, als 2. Team nach Belgien. Jorginho per Penalty (63.) und Bernardeschi (78.) schossen die Tore. Mit 7 Siegen aus ebenso vielen Spielen führt das Team von Coach Roberto Mancini die Tabelle in der Gruppe J unangefochten an.

Dämpfer für Finnland

Finnland auf Rang 2 weist bereits einen Rückstand von 9 Punkten auf. Die Finnen, die auf dem Weg zur ersten Teilnahme an einem grossen Turnier sind, mussten einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Bosnien-Herzegowina gab es eine 1:4-Niederlage.

Spanien gibt bei Ramos-Rekord erste Punkte ab

Spanien gab beim 1:1 in Norwegen die ersten Punkte in der laufenden Kampagne ab. Nach dem Führungstreffer von Saul kurz nach der Pause kassierte der zweifache Europameister in der Nachspielzeit per Penalty den Ausgleich. Spanien liegt nun 5 Punkte vor Schweden (4:0-Sieg auf Malta) und kann die Quali am Dienstag im Direktduell perfekt machen.

Captain Sergio Ramos absolvierte sein 168. Länderspiel für die Iberer und löste damit Iker Casillas als Rekord-Nationalspieler ab.

