Die in der Nations League engagiert gewesene Schweiz hat in der Qualifikation für die Mehrländer-EURO 2020 ab Herbst Aufholbedarf. Denn nach dem 4. Spieltag rutschte die Elf von Vladimir Petkovic in der Gruppe D auf Rang 3 ab.

Georgien, das bislang diese Klassierung innehatte, verlor nach dem klaren 1:5-Verdikt bei Dänemark an Terrain.

Leader Irland bleibt auf Kurs, auch wenn der Sieg zu Hause gegen «Zwerg» Gibralter (2:0) mager ausfiel.

Die mit 10 Punkten aus 4 Partien noch ungeschlagenen Insulaner empfangen am 5. September als nächster Gegner die Nati. Wollen sie ein wirklicher Prüfstein sein, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung – vorab einer besseren Chancenauswertung.

Denn gegen die Nummer 195 des Fifa-Rankings bekleckerten sich die Iren nicht mit Ruhm. Nach einem Eigengoal von Joseph Chipolina (29.) wankten die Gastgeber trotz drückender Überlegenheit bis fast zum Abpfiff. Erst in der 93. Minute erfolgte durch Robbie Brady die Erlösung.

Dänen blieben nichts schuldig

Dänemark buchte in Kopenhagen gegen Georgien seinen ersten «Dreier» in der laufenden Ausscheidung – und zwar auf souveräne Art und Weise. Somit hievte sich «Danish Dynamite» mit nun 5 Punkten auf Kosten der Schweiz auf Platz 2.

Auf die frühe Führung (13.) durch Kasper Dolberg hatte der Gast nach einem Konter noch eine Antwort parat. Doch die Reaktion darauf fiel – diesmal seitens der Dänen – erneut prompt aus. Christian Eriksen verwertete nach einer halben Stunde einen Foulpenalty. Erneut Dolberg und Yussuf Poulsen machten innert 10 Zeigerumdrehungen bis zur 73. Minute den Deckel drauf. Martin Braithwaite setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:1-Kantererfolg.

