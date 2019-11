Gruppe C: Deutschland (4:0 gegen Weissrussland) und die Niederlande (0:0 in Nordirland) qualifizieren sich für die EM.

Gruppe C: Die Favoriten sind durch

Mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Weissrussland schaffte Deutschland die Qualifikation für die EURO. Matthias Ginter per Hacke, Leon Goretzka und Toni Kroos mit einem Doppelpack trafen für die DFB-Auswahl. Torhüter Manuel Neuer parierte in der 75. Minute einen Penalty.

Die Deutschen profitierten davon, dass Nordirland gegen die Niederlande 0:0 unentschieden spielte. «Oranje» reichte dieses Resultat wegen der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen ebenfalls für das EM-Ticket. Die Niederländer waren in Belfast zwar das spielbestimmende Team, hatten aber auch Glück. In der 32. Minute scheiterte Nordirlands Steven Davis mit seinem Penalty kläglich.

Gruppe E: Kroatien schafft die Wende

Lange sah es für Kroatien im Heimspiel gegen die Slowakei nicht gut aus. Bis zur 56. Minute lagen die Gastgeber in ihrer letzten Partie 0:1 zurück. Dann sorgten Nikola Vlasic, Bruno Petkovic und Ivan Perisic für die Wende und machten die Qualifikation perfekt.

Wales wahrte seine Chance auf die EURO-Teilnahme mit einem 2:0-Erfolg in Aserbaidschan. Die Briten liegen damit noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Ungarn. Zum Abschluss kommt es zum Direktduell. Auch die Slowakei hat noch Chancen.

Für die EM qualifizierte Teams Portugal, Deutschland, Niederlande, Kroatien, Österreich, Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Frankreich, Türkei, Finnland, Schweden

Gruppe G: Österreich macht alles klar

Bereits ein Remis gegen Nordmazedonien hätte Österreich gereicht, um sich neben Polen das EM-Ticket zu holen. Das ÖFB-Team stellte die Weichen dank einem Treffer von David Alaba aber bereits in der 7. Minute auf Sieg. Stefan Lainer erhöhte kurz nach der Pause. Am Schluss resultierte ein 2:1-Erfolg.

Nordmazedonien steht als Gruppensieger in der Nations League noch in den Playoffs. Slowenien ist trotz einem 1:0-Sieg gegen Lettland definitiv nicht an der EM dabei.

Gruppe I: Belgien weiter makellos

Belgien marschiert weiter eindrücklich durch die EM-Qualifikation. Die «Roten Teufel» feierten auswärts gegen das ebenfalls bereits qualifizierte Russland den 9. Sieg im 9. Spiel. Dank dem 4:1-Erfolg stehen die Belgier als Gruppensieger fest. Die Brüder Eden (2) und Thorgan Hazard zeichneten in St. Petersburg für 3 Tore verantwortlich.

Ein kleines Erfolgserlebnis feierte San Marino. Zwar setzte es beim 1:3 zuhause gegen Kasachstan die 9. Niederlage ab. Immerhin gelang aber der 1. Treffer dieser Kampagne. Filippo Berardi war der gefeierte Mann bei den Gastgebern.

