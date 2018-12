Am Sonntag steht fest, mit wem es die Schweiz auf dem Weg an die Endrunde 2020 zu tun bekommt.

Am Sonntag werden in Dublin die Quali-Gruppen ausgelost.

«Ich habe keine Wünsche», sagt Nati-Trainer Vladimir Petkovic vor der Auslosung in Dublin (12:00 Uhr auf SRF info). «Wir sind in Topf 1 gesetzt, deshalb wollen wir sowieso jeden Gegner dominieren.»

Den Platz in Topf 1 und als Kopf einer Fünfer-Gruppe hat sich sein Team mit dem tollen Abschneiden in der Nations League verdient. Jeweils die ersten zwei der 5 Fünfer- und 5 Sechser-Gruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2020, die in 12 Städten verteilt über ganz Europa ausgetragen wird. So weit, so gut, aber ...

Die Krux mit den vielen Gastgebern

Damit sich theoretisch alle 12 Gastgeber qualifizieren können, werden maximal zwei Veranstalter-Nationen in die gleiche Gruppe gelost.

Achtung kalt!

Alle Quali-Spiele müssen 2019 durchgeboxt werden. Da in Island, Finnland und auf den Färöer Inseln im März und November Heimspiele verboten sind und die Uefa auch in Russland, Norwegen, der Ukraine, Weissrussland, Lettland, Litauen und Estland prekäre Platzverhältnisse erwartet, dürfen nicht mehr als zwei dieser 10 «Winter-Nationen» in der gleichen Gruppe landen.

Beschränkte Flugmeilen

Weiter will die Uefa die Reisestrapazen von und nach Island, Aserbaidschan und Kasachstan eingrenzen. So soll zum Beispiel Kasachstan von Reisen nach Island UND Portugal verschont bleiben.

Politische Sprengkraft

Natürlich schränken auch politische Spannungen die Los-Freiheit ein. Die Duelle Bosnien-Kosovo, Serbien-Kosovo und Spanien-Gibraltar sind nicht möglich. Auch Spiele zwischen Russland und der Ukraine sowie Armenien und Aserbaidschan sollen verhindert werden, diese Länder sind jedoch im selben Topf eingeteilt.

27.11.2018