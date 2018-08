Ein abgelenkter Weitschuss führt zum 1:0-Siegtreffer der Zyprioten.

Basel erarbeitet sich über die gesamte Spieldauer keine Grosschance.

Damit enden 15 Jahre europäische Dauerpräsenz des FCB.

Spätestens als Fotis Papoulis aus kurzer Distanz (37.) ans Lattenkreuz schoss, dürfte dem FCB klar geworden sein, dass er ein Spiel mit dem Feuer betrieb. Und nach 53 Minuten war das kleine Polster der 3:2-Siegs aus dem Hinspiel definitiv Makulatur. Leonidas Kyriakous durch Eder Balanta abgelenkter Weitschuss landete unhaltbar hinter FCB-Keeper Martin Hansen im Netz.

Lange Erfolgsserie reisst

Auf das 1:0 von Apollon Limassol vermochten die Basler nicht mehr zu reagieren. Einzig ein Freistoss von Ricky van Wolfswinkel (79.) zwang den zypriotischen Goalie Bruno Vale noch zu einer Parade.

Erstmals seit der Saison 2003/04 qualifiziert sich der FCB somit weder für die Europa League noch die Champions League. In der laufenden Saison wird die Schweiz in der Europa League also nur durch den FCZ vertreten.

