Nach 3 Siegen in Folge bezieht der FCZ beim 0:1 in Leverkusen die erste Niederlage in der laufenden EL-Kampagne.

Tin Jedvaj erzielt nach einer Stunde den einzigen Treffer der Partie.

Weil Rasgrad und Larnaca unentschieden spielen, qualifizieren sich die Zürcher trotzdem vorzeitig für die EL-Sechzehntelfinals.

Wie harmlos sich der FCZ in Leverkusen präsentierte, zeigt ein Blick auf die Statistik: Nur gerade 1 Torschuss konnten sich die Gäste notieren lassen. Und der Abschluss von Benjamin Kololli in der 82. (!) Minute war nicht einmal die gefährlichste Aktion der Zürcher.

Wirklich eng für Bayer-Keeper Lukas Hradecky war es nur unmittelbar nach dem Führungstreffer der Leverkusener geworden: Kevin Rüeggs Schuss strich nur knapp am weiten Pfosten vorbei (61.).

Jedvaj mit dem goldenen Treffer

Ansonsten spielte sich das Geschehen weitgehend in der Hälfte des FCZ ab. Dennoch dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Tin Jedvaj die Überlegenheit des Bundesligisten in ein Tor ummünzen konnte. Der kroatische Innenverteidiger war nach einem Corner per Kopf zur Stelle.

In der ersten Halbzeit waren Leon Bailey, Dominik Kohr oder Lucas Alario am starken FCZ-Keeper Yanick Brecher oder am eigenen Unvermögen gescheitert. Auch im 2. Durchgang waren es die Leverkusener, die in der Person von Julian Brandt mit einem Distanzschuss erstmals gefährlich wurden.

Folgenloser Ausrutscher

So war der Sieg des Heimteams am Ende hochverdient und der Ausrutscher der Zürcher blieb folgenlos. Ja mehr noch: Weil die Konkurrenten in der Gruppe A, Ludogorets Rasgrad und AEK Larnaca, sich torlos trennten, steht der FCZ (wie auch Leverkusen) bereits 2 Spieltage vor Schluss als EL-Sechzehntelfinalist fest.

Das Team von Ludovic Magnin überwintert damit erstmals seit der Saison 2007/08 wieder im Europacup.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.11.2018, 20:40 Uhr.