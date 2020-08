Rekordsieger FC Sevilla hat das Viertelfinal-Duell der Europa League in Duisburg gegen Wolverhampton 1:0 gewonnen.

Sevilla schiesst sich spät in den Halbfinal

Das entscheidende Tor für die Spanier, die insgesamt fünfmal in der Europa League beziehungsweise im Vorgängerwettbewerb Uefa Cup triumphiert hatten, schoss Lucas Ocampos in der 88. Minute.

Wolverhampton stand zuletzt in der Saison 1971/72 im Viertelfinal eines europäischen Wettbewerbs, damals verlor der Klub im Final gegen Tottenham Hotspur.

Wolves vergeben Penalty

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Wolves-Akteur Raul Jimenez, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Sevillas Torhüter Bono. Anschliessend hatte Sevilla viel Ballbesitz, Grosschancen waren allerdings Mangelware.

Am Sonntag trifft Sevilla in Köln auf den englischen Rekordmeister Manchester United, der am Montag den FC Kopenhagen bezwungen hatte.