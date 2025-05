Tottenham Hotspur krönt sich zum Sieger der Europa League 2025.

Im englischen Final besiegen die Londoner Manchester United in Bilbao mit 1:0.

Für Tottenham ist es nach 1972 und 1984 der dritte Titel im zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb.

Die lange Leidenszeit von Tottenham Hotspur hat ein Ende. Der chronisch erfolglose Klub aus Nordlondon hat den Final der Europa League gegen Manchester United mit 1:0 gewonnen und sich den ersten Titel seit 17 Jahren gesichert. Dank des Triumphs steht Tottenham auch in der Gruppenphase der kommenden Champions-League-Saison.

Den goldenen Treffer erzielte Brennan Johnson in der 42. Minute. Beim Tor des Stürmers gab die United-Verteidigung eine schlechte Figur ab. Die Flanke von Pape Sarr von der linken Seite lenkte Luke Shaw mit der Hand in Richtung des eigenen Tores. Ob Johnson den Ball noch entscheidend über die Linie drückte, war nicht abschliessend festzustellen. Die Uefa listet ihn aber als offiziellen Torschützen auf.

Der Treffer war aus dem Nichts gefallen. In einer intensiv geführten Partie mit vielen Zweikämpfen waren Grosschancen in der 1. Halbzeit nämlich Mangelware geblieben. Die einzige Möglichkeit, die diese Bezeichnung verdient hat, vergab Uniteds Amad Diallo in der 16. Minute. Der Schuss des ivorischen Nationalspielers flog knapp am weiten Pfosten vorbei.

Van de Vens Rettungstat

Manchester United war auch nach dem Seitenwechsel das spielbestimmende Team. Doch wie schon in den drei vergangenen Saisonduellen fand das Team von Trainer Ruben Amorim kein Rezept gegen die tief stehenden «Spurs». In den letzten 25 Minuten schnürte United Tottenham aber immer mehr in der eigenen Hälfte ein.

In der 68. Minute war Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario bereits geschlagen, als Micky van de Ven den Ball spektakulär von der Linie kratzte. Darauf blieben Bruno Fernandes (72.) und der eingewechselte Alejandro Garnacho (74.) bei ihren Abschlüssen glücklos. Und tief in der Nachspielzeit scheiterte auch Shaw per Kopf an Vicario. Nach 14 Spielen ohne Niederlage in dieser Kampagne gingen die «Red Devils» ausgerechnet im Final zum ersten Mal als Verlierer vom Platz.

Tottenham verdiente sich den Finalsieg derweil dank bestechender Effizienz. Einen einzigen (!) Torschuss hatten die «Spurs» nach 90 Minuten vorzuweisen. Dieser reichte, um eine miserable Saison in der Premier League (Rang 17 nach 37 Spieltagen), vergessen zu machen.

