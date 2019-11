Die Young Boys kommen im 4. Gruppenspiel der Europa League auswärts gegen Feyenoord Rotterdam zu einem 1:1.

Marvin Spielmann rettet den Bernern 3 Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem 1. Tor für die Berner überhaupt den Punktgewinn.

Im anderen Gruppenspiel feierten die Glasgow Rangers einen 2:0-Heimsieg über Porto.

Mit seinem Doppelwechsel in der 68. Minute hat YB-Trainer Gerardo Seoane sein goldenes Händchen bewiesen. Unter anderem ersetzte Marvin Spielmann den unauffälligen Nicolas Ngamaleu. Keine 3 Minuten später zahlte sich der Wechsel aus. Nachdem der Abschluss von Roger Assalé geblockt worden war, kam Spielmann völlig frei an den Ball und schob überlegt zum 1:1 ein. Es war sein erster Treffer für die Hauptstädter seit seinem Wechsel von Thun in diesem Sommer.

Spielmann vergibt Matchball in Nachspielzeit

Und Spielmann hätte sogar noch der grosse YB-Held werden können, ja sogar werden müssen:

90. Minute: Ein Weitschuss des 23-Jährigen zischt knapp am Pfosten vorbei

94. Minute: Nach einem Corner landet der Ball direkt vor den Füssen von Spielmann. Doch dieser haut das Leder aus 5 Metern über das Tor.

Die Partie hatte in der Schlussviertelstunde also noch einmal so richtig Fahrt aufgenommen. Das lag auch am Heimteam, das nach dem Ausgleich das Spieldiktat wieder an sich gerissen und ebenfalls Chancen auf den 2. Treffer hatte.

Feyenoord geht durch Penalty in Front

Die Niederländer waren bereits früh in der Partie in Führung gegangen. Jordan Lotomba fällte den heranstürmenden Ridgeciano Haps im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Captain Steven Berghuis souverän.

YB tat sich in der Folge im De-Kuip-Stadion schwer und erspielte sich nur wenig zwingende Chancen. Assalé vergab kurz vor und nach der Pause 2 Möglichkeiten. Am gefährlichsten wurde es aber, als die Latte ein Eigentor von Feyenoord verhinderte. So richtig zwingend wurden die Berner dann nach 68 Minuten und der Einwechslung von Spielmann.

YB bleibt Leader

Dank dem Punktgewinn bleibt YB Leader in der Gruppe G. Im anderen Spiel feierten die Glasgow Rangers einen 2:0-Sieg über Porto und schlossen punktemässig zu den Bernern auf.

