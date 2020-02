Der FCB lässt gegen APOEL Nikosia einem 3:0 im Hinspiel ein 1:0 im Rückspiel folgen und zieht mühelos in den Europa-League-Achtelfinal ein.

Basels Frei trifft vom Punkt, Nikosias De Vincenti vergibt kläglich.

Die Auslosung der EL-Achtelfinals findet am Freitag um 13 Uhr statt (live auf srf.ch/sport und in der Sport App).

Ein Menü für Feinschmecker war es nicht, das Basel seinen Fans im Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen APOEL auftischte. Aber das musste der FCB auch nicht. Zu schwach, zu harmlos trat der Gegner aus Zypern auf. Die Basler liefen zu keinem Zeitpunkt nur annähernd Gefahr, das 3:0-Polster aus dem Hinspiel noch herzugeben.

Stocker clever, Frei sagt Danke

APOEL konnte nicht, Basel wollte nicht wirklich das Zepter in die eigene Hand nehmen. Symptomatisch war es nach etwas mehr als einer halben Stunde eine umstrittene Penaltyszene aus dem Nichts, die zum einzigen Treffer der Partie führte.

Nikosia-Verteidiger Nicholas Ioannou traf Valentin Stocker unglücklich am linken Bein, bevor dieser wohl abschliessen wollte. Zwar blieb die Pfeife des Unparteiischen zunächst stumm. Nachdem sich der VAR eingeschaltet hatte, zeigte Schiedsrichter Pavel Kralovec nach Videokonsultation aber doch noch auf den Punkt. Fabian Frei übernahm die Verantwortung und versenkte eiskalt zum 1:0.

Basel schaukelt Sieg nach Hause

Nach dem Pausentee beschränkte sich der FCB noch mehr auf das Allernötigste und wurde eine knappe Viertelstunde vor Schluss beinahe noch dafür bestraft. Doch Tomas de Vincenti brachte es fertig, einen Strafstoss neben den Pfosten zu setzen.

Verursacht hatte den Penalty der erst 19-jährige Verteidiger Elis Isufi, der in Abwesenheit zahlreicher Stammspieler zu seinem Europa-League-Debüt kam. Isufi war für Basel in der laufenden Spielzeit zuvor erst zu einem Einsatz im Schweizer Cup gekommen. Sonst lief der Schweizer Nachwuchsspieler ausschliesslich für die U21 des FCB in der Promotion League auf.

Wer wartet im Achtelfinal?

In der nächsten Runde dürfte es für Basel nicht mehr so einfach gehen wie gegen APOEL Nikosia. Auf wen die Mannschaft von Trainer Marcel Koller im Achtelfinal trifft, kommt am Freitag aus. Dann findet die Auslosung in Nyon statt.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12. März ausgetragen. Eine Woche später stehen die Rückspiele an.

Live-Hinweis Mit wem bekommt es der FCB in der nächsten Runde zu tun? Verfolgen Sie die Auslosung der Europa-League-Achtelfinals am Freitag ab 13:00 Uhr live im Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 27.02.2020, 18:30 Uhr