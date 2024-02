Den Young Boys gelingt im 1/16-Final-Rückspiel der Europa League auswärts bei Sporting Lissabon ein 1:1-Unentschieden.

Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel bedeutet dieses Resultat aber das Out im europäischen Wettbewerb.

In der portugiesischen Hauptstadt können die Berner kurz vor Schluss per Elfmeter ausgleichen.

YB verabschiedet sich resultatmässig stilvoll von der europäischen Bühne. Ein «perfektes Spiel» hätte es laut Trainer Raphael Wicky nach der 1:3-Pleite im Hinspiel gebraucht. Dieses gelang den Bernern zu Gast bei Sporting Lissabon über weite Strecken nicht. Dass es am Ende zu einem beachtlichen Unentschieden reichte, lag vor allem an YB-Goalie David von Ballmoos und am Unvermögen der Sporting-Akteure.

Aber auch Silvère Ganvoula trug seinen Teil dazu bei: Nachdem der Ball im Sporting-Strafraum Marcus Edwards unglücklich an den ausgestreckten Arm geflogen war, nahm sich der YB-Stürmer in der 84. Minute der Verantwortung an und verwandelte sicher vom Punkt zum 1:1, das bis zum Schluss bestehen sollte.

Legende: Lieferte sich wieder Duelle mit Viktor Gyökeres YB-Verteidiger Aurèle Amenda. Claudio De Capitani/freshfocus

Sportings Chancenwucher

Davor hatten die Hausherren, besonders in der zweiten Hälfte, beim Stand von 1:0 gleich reihenweise Hochkaräter vergeben. Ein zweites Tor der Portugiesen hätte höchstwahrscheinlich in einem (weiteren) Heimsieg gemündet. In der heimischen Liga hat das Team von Ruben Amorim in dieser Saison 11 von 11 Heimpartien gewonnen.

Edwards, der spätere Unglücksrabe, stand kurz vor der Pause schon einmal im Mittelpunkt: Der Engländer hätte nach einem Energieanfall des konstant gefährlichen Viktor Gyökeres nur noch ins leere Tor einschieben müssen, er verstolperte aber den Ball (45.).

Nach dem Seitenwechsel verzweifelten die Portugiesen dann an YB-Goalie von Ballmoos:

56. Minute : Nach einem Foul von Fabian Lustenberger an Trincao läuft Gyökeres zum Penalty an und scheitert an Von Ballmoos, der die richtige Ecke ahnt. Auch den Nachschuss hält er.

: Nach einem Foul von Fabian Lustenberger an Trincao läuft Gyökeres zum Penalty an und scheitert an Von Ballmoos, der die richtige Ecke ahnt. Auch den Nachschuss hält er. 63. Minute : Daniel Braganca bringt den Ball nach einer perfekten Vorlage von Edwards aus wenigen Metern nicht am YB-Keeper vorbei.

: Daniel Braganca bringt den Ball nach einer perfekten Vorlage von Edwards aus wenigen Metern nicht am YB-Keeper vorbei. 82. Minute: Gyökeres scheitert alleinstehend vor dem YB-Gehäuse am nervenstarken Berner Schlussmann.

Früher Rückstand für YB

Seit der 13. Minute war YB einem 0:1-Rückstand hinterhergerannt. Trincao spielte Torjäger Gyökeres an, der sich im Strafraum trickreich an Lustenberger vorbeimogelte und den Ball anschliessend eiskalt in die rechte Ecke zirkelte. Der YB-Captain hatte im Vorfeld des Spiels noch ausdrücklich von der starken Sporting-Offensive gewarnt.

Ansonsten ereignete sich im ersten Durchgang nicht viel Erwähnenswertes. Raphael Wickys Team startete zwar mutig in das Rückspiel, es fehlte jedoch eindeutig an Durchschlagskraft. Im nur mässig gefüllten Estadio Jose Alvalade XXI brachte YB in der ganzen ersten Hälfte nur einen Schuss in Richtung Sporting-Gehäuse. Letztlich fehlte zu viel, um Sporting Lissabon nochmals ernsthaft ins Wanken zu bringen.

Schliessen 02:51 Video Wicky: «Wir hätten zwei absolut perfekte Spiele gebraucht» Aus Sport-Clip vom 22.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden. 01:07 Video Von Ballmoos: «Kurz nach dem Spiel ist die Enttäuschung gross» Aus Sport-Clip vom 22.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden. 01:40 Video Lustenberger: «Man darf uns schon zum Resultat gratulieren» Aus Sport-Clip vom 22.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

So geht's weiter

Nur drei Tage nach dem Ende des Europa-League-Abenteuers steht für YB das nächste Highlight auf dem Programm. Am Sonntag (16:30 Uhr) empfangen die Berner ihren ersten Verfolger Servette zum Super-League-Spitzenspiel.