Die Young Boys treffen in den 1/16-Finals der Europa League auf Bayer Leverkusen. Der Schweizer Vertreter wird als Aussenseiter in die Begegnung gehen.

Vor der Auslosung in Nyon war für YB klar, dass als 2. der Gruppe ein schwieriger Gegner im 1/16-Final der Europa League droht. Nun bekommen es die Berner mit einem sehr formstarken Gegner zu tun. Sie treffen auf Bayer Leverkusen, den aktuellen Leader der Bundesliga.

Das Hinspiel im Wankdorf wird am Donnerstag, 18. Februar 2021, ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später.

Vor 2 Jahren machte der FC Zürich vor, wie man den Bundesligisten besiegen kann. In der Gruppenphase gewannen die Zürcher im Letzigrund gegen Leverkusen 3:2. Im Rückspiel unterlagen sie nur 0:1.

Harte Gegner für Arsenal und ManUtd

In den 1/16-Finals kommt es zu einigen spannenden Begegnungen. So trifft etwa Granit Xhaka mit Arsenal auf den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon. Das in der Champions League ausgeschiedene Manchester United muss gegen Real Sociedad ran. Sociedad führt die spanische Liga momentan an.