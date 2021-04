Arsenal unterliegt im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals Villarreal auswärts 1:2.

Nicolas Pépé erzielt den wichtigen Auswärtstreffer für Arsenal per Penalty.

Beide Mannschaften beenden die Partie zu zehnt.

Manchester United fertigt die AS Roma gleich mit 6:2 ab.

Die Europa League war für Arsenal in den letzten Wochen der letzte Strohhalm, um eine äusserst schwierige Saison mit einem europäischen Titel zu retten. Nach dem Halbfinal-Hinspiel gegen Villarreal hält Arsenal diese Hoffnung trotz der 1:2-Niederlage weiter am Leben.

Zum wichtigen Auswärtstreffer kam das Team von Mikel Arteta wie die Jungfrau zum Kinde. Ein streng gepfiffener Penalty nach einer Intervention von Manu Trigueros an Bukayo Saka verwertete Pépé zum wichtigen Anschlusstreffer. Es war nach 73 Minuten der erste (!) Abschluss Arsenals, der aufs Tor kam.

Arsenal offensiv harmlos

Die Londoner agierten zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Dani Ceballos sah rund 10 Minuten nach der Pause zum zweiten Mal die gelbe Karte und wurde vom Platz gestellt. In Unterzahl waren die «Gunners» zwar bemüht, blieben offensiv aber bis zum besagten Penalty ohne gefährliche Szenen. Villarreal hatte 5 Minuten vor dem Strafstoss das 3:0 nur knapp verpasst.

In der 80. Minute stellte Etienne Capoue die numerische Gleichheit auf dem Platz wieder her. Auch der Franzose in Diensten Villarreals musste nach einer zweiten gelben Karte vom Feld. In der Nachspielzeit gelang Arsenal beinahe noch der Lucky Punch, als der eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang den Ausgleich nur knapp verpasste.

Xhaka als Linksverteidiger

Granit Xhaka musste wie schon in den letzten Wochen auf der für ihn ungewohnten Position des Linksverteidigers auflaufen. Bereits nach 5 Minuten war der Nati-Captain ein erstes Mal gefordert und überfordert: Nachdem die «Gunners» eigentlich besser in die Partie gestartet waren, gerieten sie bereits nach dem ersten Angriff Villarreals in Rückstand. Samuel Chukwueze setzte sich auf der rechten Seite gegen Xhaka und Ceballos durch und legte auf für Trigueros, der zum 1:0 einnetzte.

In der 29. Minute folgte aus Londoner Sicht der nächste Rückschlag. Nach einem Eckball ging Raul Albiol am zweiten Pfosten völlig vergessen. Unbedrängt konnte der Routinier zum verdienten 2:0 einschieben.