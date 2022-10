Der FC Zürich verliert auch das 3. Spiel in der Europa League. Gegen die PSV Eindhoven geht der Schweizer Meister im Letzigrund mit 1:5 unter.

Für die Tore der Niederländer sind Yorbe Vertessen (10./15.), Cody Gakpo (21./55.) und Xavi Simons (35.) zuständig. Für den FCZ trifft einzig Jonathan Okita (87.).

Im zweiten Spiel der Gruppe A gewinnt Arsenal zuhause gegen Bodö/Glimt mit 3:0.

Ein langer Pass aus der PSV-Abwehr von Armando Obispo auf Yorbe Vertessen hatte nach knapp 10 Minuten gereicht, um die gesamte FCZ-Abwehr ein erstes Mal aus dem Konzept zu bringen. Der Stürmer liess sich die Chance nicht nehmen, Yanick Brecher mit einem gezielten Abschluss zum 1:0 zu bezwingen.

Nur 6 Minuten später leistete sich Mirlind Kryeziu einen folgenschweren Ballverlust, blieb im Laufduell mit Vertessen chancenlos und musste mitansehen, wie der 21-Jährige zum Doppeltorschützen wurde. Und damit noch nicht genug des Unheils für den Schweizer Meister: Cody Gakpo traf in der 21. Minute per Distanzschuss zum 3:0.

Auch Talent Simons trifft

Gegen überforderte Zürcher liess es sich auch der 19-jährige Xavi Simons nicht nehmen, sein erstes Tor auf internationalem Parkett zu erzielen. 10 Minuten vor der Pause setzte er im Strafraum nach schönem Zusammenspiel mit Gakpo energisch nach und spitzelte den Ball an Brecher vorbei.

Kurz vor der Pause wäre der Schweizer Meister fast mit seiner 1. Torchance zum Anschlusstreffer gekommen. Doch symptomatisch für den Zürcher Auftritt brachte es Aiyegun Tosin fertig, den Ball aus drei Metern über das Tor zu spedieren.

Legende: Nach vergebener Chance am Boden Aiyegun Tosin. KEYSTONE/Michael Buholzer

Okita mit einzigem Zürcher Lebenszeichen

Die PSV schaltete nach dem Seitenwechsel mit der beruhigenden Führung im Rücken ein paar Gänge zurück, blieb im Spiel aber trotzdem dominant. Und der FCZ gewährte weiterhin Freiheiten. Gakpo nutzte diese, um per Distanzschuss auf 5:0 zu stellen. Brecher blieb einmal mehr nur das Nachsehen.

Weil Jonathan Okita drei Minuten vor dem Ende per Kopf noch den FCZ-Ehrentreffer erzielte, dürfen sich die Zürcher zumindest noch darüber freuen, auch im dritten Europa-League-Spiel ein Tor gemacht zu haben. Mit dem 1:5 muss der FCZ letztlich zufrieden sein, denn das Resultat hätte durchaus noch deutlicher ausfallen können. Anwar El Ghazi und Ismael Saibari trafen für die PSV noch die Latte.

Arsenal gewinnt klar

Im anderen Spiel der Gruppe A kam Arsenal gegen Bodö/Glimt zu einem diskussionslosen 3:0-Heimsieg. Eddie Nketiah (23.) und Rob Holding (28.) brachten die «Gunners» mit einem Doppelschlag auf die Siegesstrasse. Fabio Vierira traf fünf Minuten vor Schluss noch zum 3:0. Nati-Captain Granit Xhaka stand 58 Minuten auf dem Platz und wurde kurz vor der Pause verwarnt.

Arsenal führt die Tabelle damit mit 6 Punkten an, Bodö/Glimt und die PSV Eindhoven folgen mit 4 Punkten dahinter. Die Londoner und Eindhoven haben zudem noch eine Partie weniger absolviert. Mit 0 Punkten aus drei Spielen liegt das Weiterkommen für den FC Zürich in weiter Ferne.

So geht's weiter

Weiter geht's in der Europa League für den FCZ am nächsten Donnerstag auswärts mit der nächsten Begegnung gegen die PSV, dann in Eindhoven. Zuerst geht's in der Meisterschaft am Sonntag (16:30 Uhr) noch gegen den FC Winterthur. Im Kellerduell zwischen dem 9. und dem 10. der Super League geht es darum, den Anschluss nicht zu verlieren.