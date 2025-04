Der FK Bodö/Glimt könnte als erster norwegischer Verein in den Halbfinal eines europäischen Wettbewerbs einziehen. Hoffnung gibt der Hinspielerfolg im Schneesturm am Polarkreis.

Die Norweger von Bodö/Glimt wollen in Rom Geschichte schreiben

Legende: Jubeln sie auch im Stadio Olimpico? Torschütze Ulrik Saltnes jubelt im Hinspiel mit seinen Teamkollen vor dem weggeräumten Schnee. Imago/NTB

Auf ein neuerliches Winterchaos kann das Überraschungsteam des FK Bodö/Glimt bei seinem Fussballmärchen nicht hoffen. Während vor dem Hinspiel nördlich des nördlichen Polarkreises erstmal grosse Mengen Schnee vom gefrorenen Kunstrasen geräumt werden mussten, sind für die Partie bei Lazio Rom 14 Grad vorhergesagt.

Pinien statt Neuschnee

Doch die milden Frühlingstemperaturen sollen keineswegs den Eintrag in die Geschichtsbücher verhindern: Als erster Klub aus Norwegen könnte Bodö/Glimt das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs erreichen. «Es ist gross», schwärmt Trainer Kjetil Knudsen: «Solche Spiele bedeuten viel. Wir werden uns wahrscheinlich noch daran erinnern, wenn wir alt sind.»

Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg im Hinspiel der Europa League wird das zweite Viertelfinal-Duell mit Favorit Lazio zur bedeutendsten Partie der Klubhistorie.

Skandinavische Power

«Wir fühlen uns privilegiert», sagt Mittelfeldspieler Patrick Berg. Trotz der historischen Mission gebe es «keinen Grund, nervös zu sein». Dabei besteht die Mannschaft aus der 50'000-Einwohner-Stadt hauptsächlich aus norwegischen No-Names, verstärkt mit ein paar Dänen. Einzig der russisch-israelische Stammtorhüter Nikita Haikin fällt aus dem Muster.

Bekanntester Spieler ist Jens Petter Hauge, der in der Saison 2021/22 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte. Damals kam der Flügelspieler, der schon in Bodö geboren wurde, im Final von Sevilla in der 70. Minute als Joker ins Spiel. Nun wäre er mit seinem Klub potenzieller Gegner der Hessen im Halbfinal vom 1. und 8. Mai.

Widrige Bedingungen beim Hinspiel

Selbst dann dürften am Polarkreis noch keine Frühlingsgefühle aufkommen. In der Nacht vor dem Hinspiel gegen Lazio in der Vorwoche waren 30 bis 40 Zentimeter Schnee gefallen, mit Schneepflügen und vielen fleissigen Helfern wurde der Kunstrasen im 8200 Zuschauer fassenden Aspmyra-Stadion auf den letzten Drücker geräumt.

Die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt samt eisigem Wind seien «grundsätzlich nicht die besten für italienische Seidenfüsse», hatte Bodös Medienmanager Simen Pedersen vor dem Hinspiel gemutmasst – und sollte recht behalten. Dank des Doppelpacks von Routinier Ulrik Saltnes kam es zur Sensation – wie schon in vielen Heimspielen zuvor.

Heim top, auswärts flop

Bei 5 Siegen in dieser Kampagne gab es nur eine Niederlage gegen Schlusslicht Karabach in der Ligaphase, in den K.o.-Runden hatten Twente Enschede und Olympiakos Piräus im Norden Norwegens keine Chance. Dafür gab es aber auswärts in 6 Anläufen lediglich einen Triumph.

Doch der viermalige Meister konnte stets mithalten: Verlor nie mit mehr als einem Tor Unterschied, unterlag im legendären Old Trafford bei Manchester United unglücklich mit 2:3. Nicht nur deshalb glaubt der FK Bodö/Glimt ganz fest an die Fortsetzung seines Fussballmärchens in Rom.

Europa League