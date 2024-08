Der FC Lugano und Besiktas Istanbul trennen sich im Hinspiel der Playoffs zur Europa League in Thun mit 3:3.

Die Tessiner kommen dabei von einem 0:1 und 1:3 zurück und holen noch das Remis.

Für das Rückspiel in einer Woche bleibt die Ausgangslage damit völlig offen.

Die Europa League war für Lugano plötzlich in weite Ferne gerückt. Mit 1:3 lagen die Tessiner im Hinspiel gegen Besiktas Istanbul zurück. Und das trotz einer engagierten und starken Leistung, die favorisierten Türken glänzten jedoch mit purer Effizienz.

Doch die Luganesi kämpften sich zurück. Nur zwei Minuten nach dem 1:3 brachte der wirblige Renato Steffen sein Team mit einem schönen Schlenzer wieder auf einen Treffer heran (57.). Und weitere sechs Zeigerumdrehungen später war das Glück dann auf Seite der Tessiner: Gabriel Paulista grätschte eine flache Hereingabe ins eigene Tor.

02:51 Video Besiktas trifft doppelt, Lugano antwortet doppelt Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden.

Bei diesem Spielstand blieb es dann auch – obwohl beide Teams noch Chancen auf einen weiteren Treffer gehabt hätten.

Türken brutal effizient

Noch vor dem Lugano-Doppelschlag hatten die Türken innert kürzester Zeit zweimal zugeschlagen. In der 51. Minute traf Gedson Fernandes nach herrlicher Vorarbeit von Rafa Silva, der per Absatztrick weiterleitete, zum 2:1. Und nur vier Minuten später flog ein Eckball perfekt auf den Kopf von Al Musrati, der über Steffens Kopf hinweg zum 3:1 traf.

Diese Führung für Besiktas war schmeichelhaft, weil die Türken bereits mit dem 1:1 zur Pause gut bedient waren. Mit der ersten Chance hatte der spätere Doppeltorschütze Fernandes die Gäste in Führung gebracht (21.). Der Lugano-Ausgleich durch Uran Bislimi war jedoch hochverdient – und das Ende einer spektakulären Kombination.

Schliessen 01:04 Video Bislimi gleicht nach einem starken Angriff aus Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 01:06 Video Besiktas geht mit der ersten Chance in Führung Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

So geht's weiter

Lugano hat am Wochenende spielfrei, um sich optimal auf das Rückspiel in einer Woche vorzubereiten. Dieses steigt am Donnerstag um 20:00 Uhr in Istanbul. Die Ausgangslage ist komplett offen. Wie man in Istanbul gewinnt, weiss Lugano jedoch: In der vergangenen Saison gewannen die Tessiner auswärts bei Besiktas in der Conference League mit 3:2. Ein Resultat, welches zum Einzug in die Europa League reichen würden. Scheidet Lugano aus, bleibt immerhin die Conference League.