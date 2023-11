Am Donnerstagabend stehen Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv im Europacup wieder im Einsatz.

33 Tage nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel kehren die beiden Klubs Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv auf die internationale Bühne zurück. Der 3. Spieltag in der Europa respektive Conference League hatte ohne die beiden israelischen Vertreter stattgefunden. Die heimische Meisterschaft ruht durch den Krieg derzeit auf unbestimmte Zeit.

Maccabi Haifa verlegte sein eigentliches Heimspiel in der Europa League nach Zypern. Der amtierende Meister empfängt Villarreal in Larnaka. Maccabi Haifa belegt in der Gruppe mit Rennes, Panathinaikos und Villarreal derzeit mit 1 Punkt den letzten Platz. Unter den aktuellen Umständen dürfte eine Aufholjagd umso schwieriger werden.

Tel-Aviv-Trainer Keane gibt Einblick

In der Conference League ist mit Maccabi Tel Aviv ein zweiter Vertreter aus Israel im Einsatz. Der Dritte der vergangenen Saison gastiert bei Sorja Luhansk. Die Ukrainer können aufgrund des russischen Angriffkriegs derzeit ebenfalls keine Heimspiele austragen. Die Partie findet deshalb im ostpolnischen Lublin statt.

Legende: Das letzte Spiel bestritt sein Team vor einem Monat Robbie Keane, Trainer von Maccabi Tel Aviv. imago images/Isosport/David Catry

Seit der 0:2-Niederlage am 2. Spieltag auswärts in Gent hat Maccabi Tel Aviv kein Spiel mehr bestritten. Die Rückkehr auf die europäische Bühne ist für das Team von Trainer Robbie Keane ein Kaltstart. «In erster Linie ist es schön, die Spieler zu sehen, auch unter offensichtlich schwierigen Umständen. Ich denke, dass dieses Spiel für alle nicht schnell genug kommen kann», so der ehemalige irische Stürmer, der den Zusammenhalt innerhalb seines Teams herausstrich.