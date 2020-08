Spielfreudiges Inter folgt Sevilla in den Europa-League-Final

Inter Mailand gewinnt den 2. Halbfinal der Europa League in Düsseldorf gegen Schachtar Donezk diskussionslos mit 5:0.

Die überragenden «Nerazzurri» sind Lautaro Martinez und Romelu Lukaku mit je 2 Toren.

Der Final zwischen Inter Mailand und dem FC Sevilla steigt am Freitag um 21:00 Uhr in Köln. SRF zwei überträgt live.

Spanien gegen Italien. Primera Division gegen Serie A. Sevilla gegen Inter Mailand – so lautet die Final-Affiche in der diesjährigen Europa League. Einen Tag nach dem knappen 2:1-Erfolg der Andalusier über Manchester United fiel das Duell zwischen Inter und Schachtar Donezk ungleich deutlicher aus. Die «Nerazzurri» deklassierten den Basel-Bezwinger gleich mit 5:0.

Live-Hinweis Verfolgen Sie den Final der Europa League zwischen Inter Mailand und dem FC Sevilla am kommenden Freitag live auf SRF zwei. Übertragungsstart ist um 20:10 Uhr.

Gala-Vorstellung in Halbzeit 2

Schachtar fand während den gesamten 90 Minuten nie richtig zu seinem Spiel. Mit dem 0:1 hielt sich der Schaden aus Sicht der Ukrainer zur Pause aber in Grenzen. Anstatt in Halbzeit 2 aufzudrehen, wurde Donezk aber von Inter vorgeführt. Nach dem 2:0 von Danilo D'Ambrosio per Kopf nach einem Eckball nahm das Schachtar-Unheil seinen Lauf. Innert 10 Minuten zappelte das Netz von Goalie Andrij Pjatow weitere 3 Mal:

74. Minute: Taras Stepanenko verliert den Ball im Aufbauspiel, dann geht es schnell: Über Nicolo Barella und Romelu Lukaku gelangt der Ball zu Lautaro Martinez, der den Ball gekonnt zum 3:0 ins Tor schlenzt.

Taras Stepanenko verliert den Ball im Aufbauspiel, dann geht es schnell: Über Nicolo Barella und Romelu Lukaku gelangt der Ball zu Lautaro Martinez, der den Ball gekonnt zum 3:0 ins Tor schlenzt. 78. Minute: Erneut profitiert Inter von einem haarsträubenden Fehler in der Donezk-Defensive. Martinez bedient Romelu Lukaku und der Belgier zirkelt den Ball in die weite Ecke.

Erneut profitiert Inter von einem haarsträubenden Fehler in der Donezk-Defensive. Martinez bedient Romelu Lukaku und der Belgier zirkelt den Ball in die weite Ecke. 78. Minute: Lukaku lässt Dawit Chotscholawa im Sprint-Duell wie einen Schulbuben aussehen und vernascht dann auch noch Pjatow. 5:0.

Für Lukaku waren es die Tore 5 und 6 in der laufenden Europa-League-Kampagne. Zudem erzielte er in seinen letzten 10 EL-Partien immer mindestens einen Treffer. Gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Martinez überforderte Lukaku Schachtars Defensive von Beginn an.

Sevilla als letzte Hürde

Auch Martinez konnte sich als Doppeltorschütze feiern lassen. Der Argentinier hatte die Mailänder in der 19. Minute auf die Siegerstrasse geköpfelt. Dem 1:0 vorausgegangen war ein missglückter Abschlag von Goalie Pjatow.

Nun hat Inter 3 Tage Zeit, um sich auf den Showdown gegen Sevilla vorzubereiten. Der Final findet am Freitag um 21 Uhr in Köln statt.