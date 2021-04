Vor 14 Jahren führte Manchester United der AS Roma in der Champions League eine empfindliche Niederlage zu.

Legende: In Rom noch in Rücklage Das Hinspiel verlor Ole Gunnar Solskjaer mit Manchester United 1:2. imago images

Manchester United empfängt die AS Roma am Donnerstag zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League. Zwischen April 2007 und 2008 stand dieses Duell auf der Fussballbühne Europas schon beinahe an der Tagesordnung. Ganze 6 Mal trafen die Engländer und die Italiener in den Champions-League-Saisons 06/07 und 07/08 aufeinander. Seither gingen sich die beiden Teams aus dem Weg.

Besonders das Viertelfinal-Duell im April 2007 dürfte man in Manchester in guter Erinnerung behalten haben. Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel in Rom folgte im Rückspiel eine Machtdemonstration. Mittendrin: Das heutige Trainer-Duo von Manchester United.

Carrick trifft doppelt

In der 11. Minute eröffnete Michael Carrick, aktueller Co-Trainer, den Torreigen. Nach seinem Treffer zum 6:0 kam auch Ole Gunnar Solskjaer ins Spiel. Der heutige Cheftrainer von Manchester United wurde in seiner letzten Saison als Spieler Zeuge eines historischen Sieges. Mit einem vernichtenden 7:1 führten die Engländer den Römern die bis heute höchste Niederlage auf der europäischen Bühne zu.